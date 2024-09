Nátlak při digitalizaci stavebního řízení? ‚Monstrum se dá udělat z každého,‘ říká Zajíček

Premiér Petr Fiala (ODS) navrhl odvolání ministra pro místní rozvoj a vicepremiéra Ivana Bartoše (Piráti) kvůli nespokojenosti s digitalizací stavebního řízení. „Pokud chcete udělat z někoho démona, tak bez důkazů použijete nějaká fakta, poskládáte je do předem připraveného příběhu a z toho vytvoříte monstrum,“ říká předseda ICT Unie a Hospodářské komory Zdeněk Zajíček (ODS). Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:49 27. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pořad České televize Reportéři ČT přišel s tím, že vaše dlouhodobá kritika postupu Ivana Bartoše při digitalizaci stavebního řízení prý vycházela z toho, že zrušil předchozí projekt, který připravovala minulá vláda a měl stát asi dvě miliardy korun. Firmy z vaší ICT Unie na ní měly mít své zájmy. Podle autorů reportáže narazil ministr pro místní rozvoj na antimonopolní úřad a na byznysové zájmy. Co tomu říkáte?'

V tuto chvíli bych řekl, že se hledají zástupné problémy pro to, aby se odůvodnilo absolutní selhání, které prokázal Ivan Bartoš ve své funkci. Závazek státu doručen nebyl. Pravda je bohužel taková, že systémy, které měly být podle zákona spuštěny k termínu 1.7.2024, spuštěny nebyly. Jedná se o flagrantní porušení zákona.

Byl to závazek státu, že všem úředníkům, stavebníkům nebo architektům spustí systémy 1.7. Systémy doručeny nebyly a nejsou funkční ve svém komplexu tak, jak to bylo připravováno. To, že možná – a to nikdo neví, protože Ivan Bartoš neřekl, co chystal, na rozdíl od nás, kteří jsme velmi transparentně pět let říkali, jak by to mělo vypadat – došel k jinému názoru, je legitimní záležitost.



Pokud k němu dospěl, měl jít do Parlamentu, navrhnout změnu zákona a říct, že místo šesti systémů stačí, aby byly čtyři, tři, nebo jeden. To je zákonná cesta, jak případně systém změnit.

S pravdou na trh

Ivan Bartoš ve stručnosti dnes tvrdí, že ve chvíli, kdy se to začalo rozjíždět, byl zastaven.

Každý na straně zadavatele, kdo zadává nějaký informační systém, musí počítat s tím, že se mu to může stát. Všichni ministři a úředníci vědí, že v České republice vůbec není jednoduché vysoutěžit zakázku v čase, který si plánujete, protože může padnout odvolání.



Popravdě řečeno, přece to není první případ, kdy padla odvolání ve výběrovém řízení. Odkládá se výstavba mostu, dálnice nebo spuštění informační systém. Každý odpovědný a svéprávný člověk musí vyhodnotit, jestli v čase, který má k dispozici, stíhá, nebo ne. Pokud ne, musí jít s pravdou na trh a říct: nestíhá se to, odkládáme.

Na druhou stranu tendr na nový systém napadla de facto miniaturní firma, myslím, že má šest zaměstnanců, System Service. Jak si vysvětlujete, že u antimonopolního úřadu uspěla?

Antimonopolní úřad neposuzuje, jestli je to malá nebo velká firma, ale zda to bylo v souladu se zákonem, nebo ne. To je falešný argument. Úřad posuzuje zákonnost postupu a v tomto případě to vyhodnotil tak, že postup ministerstva zákonný nebyl. To je všechno.

Ivan Bartoš v pátek na síti X prohlásil, že „vývoj žádného takto obřího projektu se nemůže z podstaty věci obejít bez chyb, natož ve státním prostředí a situaci, kdy jsem zrušil připravený a dlouhodobý tunel firem napojených na ODS“. Tušíte, co má na mysli?

Doufám, že si Ivan Bartoš jako velmi vzdělaný, chytrý člověk a zkušený poslanec a politik uvědomuje, že věty, které říká, mají dopad, a že si je dobře vědom, co může tímto výrokem způsobit. Ale já odpovím jinak.

V okamžiku, kdy vám vznikne projekt digitalizace stavebního řízení v plné vědomosti toho, že to je složitý a komplikovaný systém, uděláte dohodu na politické scéně – že když to přijmeme, tak to bude trvat možná pět let předtím, než bude systém spuštěn, a proto se dohodneme, že nic z toho, na čem se dohodneme, měnit nebudeme. Pro zákon, pro který byl Ivan Bartoš zpravodajem, hlasovalo 185 ze 188 poslanců ze všech politických stran. Podali si ruku a řekli si: tohle je správně a jdeme, aby se to zrealizovalo.

Mimo jiné to byla Klára Dostálová jako ministryně pro místní rozvoj, která otevřela dveře všem politickým stranám včetně Pirátů, kteří byli v pracovních skupinách – například Ondřej Profant jako významný člen Pirátské strany. A najednou po volbách z nějakého důvodu tuto dohodu někdo vypoví tím, že nepřizve ostatní politické strany, které pořád mají pocit, že mají politickou dohodu, že se to dotáhne dokonce.



Alespoň by bylo fér, aby za nimi přišel a řekl: budeme to dělat jinak. Ale on nepozval ani koaliční strany, mimo jiné z dnešních vyjádření ministrů a premiéra je zjevné, že jakékoliv nabídky, že by se další politické strany ve vládě i v opozici mohly podílet na tom, jak to bude vypadat, byly odmítnuty.

Připravený příběh

Mám tu ještě dodatek: „Pojí se s tím miliardový byznys firem zapojených v ICT Unii, zájmové organizaci vedené vlivným členem ODS Zdeňkem Zajíčkem,“ tvrdí také dosavadní vicepremiér Ivan Bartoš.

Pokud chcete vytvořit fabulaci a udělat z někoho démona, tak bez jakýchkoli důkazů použijete nějaká fakta – například výpisy z obchodního rejstříku nebo ze smluv či čehokoliv jiného –, poskládáte je do předem připraveného příběhu a potom z toho vytvoříte to monstrum, které tady je. Takhle se ale dá udělat monstrum úplně z každého.



Činy hovoří za lidi. Ať mi někdo řekne, že jsem nenavrhoval v roce 2019 jeden centrální systém, který má být vysoutěžen. Ať mi někdo řekne, že jsem připravoval soutěž pro firmy z ICT Unie, když to není pravda, když se do soutěží, které se připravily na ministerstvu pro místní rozvoj – nebyl jsem to já, byla to poradenská firma, která neměla s ICT Unií nic společného –, se přihlásily nejen firmy z ICT Unie, ale také mimo ni.



Ministr Bartoš bezdůvodně soutěže zrušil a k tomu se vyjádřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který zase zrušil ministrovo rozhodnutí, protože bylo bezdůvodné.

Proč jste psal vyčítavou zprávu Janu Kaslovi, že vám shazuje něco, na čem jste čtyři roky pracovali – znamená to, že jste na tom nějaký zájem měl?

Víte, na čem jsem měl zájem? Mohu vám tu zprávu ukázat, to není problém. Když Jan Kasl ukazuje zprávy nebo cituje osobní korespondenci v tisku – já s tím nezačal, ale klidně vám to řeknu. Já jsem se ho jen ptal a žádal jsem ho, ať mi řekne, z čeho vychází jeho informace, že tu měl být tunel za dvě miliardy. Můžu vám odpovědět já? Nemůže vycházet vůbec z ničeho.

Bud je Jan Kasl v tuto chvíli pomýlený informacemi, které dostal z druhé ruky, nebo neví, o čem mluví. V tuto chvíli se ukazuje, že odhad ceny zpracovávala firma Deloitte Advisory, ne ICT Unie, a odhadla to na nějakou částku. To ještě neznamená, že tato částka bude vysoutěžena. Je velkým pravidlem, že ceny zakázek se pohybují třeba i na polovině částky, která byla původně odhadovaná.



Jenže to se neověří, protože ty soutěže byly zrušeny. Mimo jiné v tuto chvíli ani není jasné, kolik bude stát to, co připravil a nedodělal Ivan Bartoš. Dnes víme například u jednoho jediného systému, že to je částka 34 milionů korun, další částka 28 milionů korun a k tomu někdo odhaduje, že to bude stát dalších 200 až 300 milionů.



Ta úspora je fikce, kterou někdo vytváří a snaží se mlžit prostor, který tady před sebou máme.

Co si myslí Zdeněk Zajíček o celkové digitalizaci státu? Vrátí se Česko ke starému způsobu stavebního řízení? A kdy bude dokončena jeho digitalizace, kterou má vláda ve svém programovém prohlášení? Poslechněte si celý rozhovor, audio je v úvodu článku.