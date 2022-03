Dodávky vody na Praze 13 by se mohly obnovit během čtvrtka. Hasiči nabízí své cisterny

Dodávky pitné vody na Praze 13 by mohly být obnoveny během čtvrtka. Na webu o tom informovaly Pražské vodovody a kanalizace. Příčinou havárie byla zřejmě únava materiálu, uvedl mluvčí organizace Tomáš Mrázek. Kvůli poruše vodovodních řadů v Líšnické ulici v Praze 13 se ocitlo bez dodávek vody zhruba 77 tisíc odběratelů v lokalitách Jinonic, Stodůlek, Ořechu, Řeporyj, Zadní Kopaniny a části Prahy 13. Praha 14:40 30. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé na Stodůlkách si chodí pro pitnou vodu | Foto: Radek Duchoň | Zdroj: Český rozhlas

„V ulici Mládí ve Stodůlkách je cisterna, u které stojí asi deset lidí. Tankují si vodu do kanystrů, ale i do plastových a skleněných lahví. Jeden pán si dokonce přinesl pětilitrovou nádobu od kapaliny, která se leje do ostřikovačů v autě,“ hlásil v poledne z místa reportér Radiožurnálu Radek Duchoň.

Obnova potrubí po havárii by měla začít ve středu večer. „Když se vše podaří podle plánu, tak do večera budou pokračovat zemní práce a večer začnou montážní práce,“ řekl Mrázek. Vodovodní řady v západní části Prahy se pak podle něj začnou napouštět ve čtvrtek v 12.00.

„Zahájení napouštění,… postupné obnovování dodávky vody v průběhu dne 31. března,“ stojí na webu Pražských vodovodů a kanalizací.

Kvůli rozsahu havárie si musely Pražské vodovody a kanalizace půjčit tři cisterny od kladenských vodáren a další by měly dorazit z Teplic. Od hasičů budou mít k dispozici dalších šest cisteren, které budou rozvážet pouze užitkovou vodu. „V případě nutnosti jsou připraveny další cisterny včetně pomoci od jednotek dobrovolných hasičů,“ uvedli na twitteru hasiči.

Příčinou havárie potrubí o průměrech 800 a 600 milimetrů byla zřejmě únava materiálu. První z nich pochází z roku 1982 a druhé z roku 1989.

Kvůli přerušené dodávce vody zůstaly zavřeny některé školy a školky nebo úřady. Řeporyjská radnice na svém facebookovém profilu oznámila, že zůstávají zavřené škola i školka a mimo provoz je také radnice. Až do odvolání zůstane podle svých webových stránek uzavřena budova radnice Prahy 13. Také v této městské části některé školy a školky vyhlásily ředitelské volno.