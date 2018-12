Jan Birke rezignoval na post prvního místopředsedy ČSSD. Chce se věnovat práci poslance a starosty

Co přinese příští rok justici? Snazší oddlužení, více peněz vězňům a lidem v exekuci a nový trestný čin

Podmínky oddlužení se příští rok nejspíše zmírní. Do takzvaného osobního bankrotu by nově mohli vstoupit i ti, kteří nejsou schopni uhradit za pět let alespoň 30 procent svých dluhů.