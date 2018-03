27. 3. 2015 |Vít Pohanka, kov |Zprávy ze světa

Silnice z polské Vratislavi do Náchoda je podle polských aktivistů nebezpečná. Tento týden od pondělí do pátku se na to snažili upozornit zvláštním protestem, kdy na přechodech pro chodce cestu blokovali. Cílem je přimět vládu, aby komunikaci, na níž za posledních deset let zemřelo více než 300 lidí, věnovala pozornost a aby tu nechala postavit novou, moderní rychlostní silnici.