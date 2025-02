Kauza Motol: Budinský má podle policistů majetek v Kostarice a Černé Hoře. Spravovala ho jeho žena

Kriminalisté se kvůli podezření na masivní korupci v pražské nemocnici Motol snažili zmapovat také majetek technického náměstka Pavla Budinského. Zjistili, že vlastní nemovitosti v Kostarice a Černé Hoře, na které si zřejmě nemohl legálně vydělat. Server iROZHLAS.cz a Radiožurnál to vyčetly z policejních dokumentů. Z nich vyplývá, že detektivové zkoumali také roli Budinského manželky Zdeňky. Původní zpráva Praha 6:33 26. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle policie ústřední postava korupční kauzy: náměstek ředitele Fakultní nemocnice v Motole Pavel Budinský | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

„Je dáno důvodné podezření, že i do těchto nemovitostí jsou využívány – investovány nelegální finanční prostředky,“ napsali policisté do příkazu k domovní prohlídce Budinského vily v Chrustenicích, kde s manželkou bydlel, s odkazem na náměstkův majetek v Kostarice a Černé Hoře. Slibovali si, že vedle finanční hotovosti najdou v domě i vodítka, která by jim pomohla tento majetek identifikovat.

Byl to i důvod, proč se během šetření rozsáhlé korupce za zdmi nemocnice dostala do hledáčku policistů i Budinského manželka Zdeňka. O majetky v zahraničí se totiž podle kriminalistů starala, do Kostariky a Černé Hory kvůli tomu měla také jezdit.

„Komunikuje s dosud přesně neustavenou ženou, která žije v Kostarice a spravuje zde nemovitosti ve vlastnictví Pavla Budinského, a dále komunikuje s dosud neustaveným mužem z Černé Hory, kde má Pavel Budínský též své nemovitosti,“ uvedli vyšetřovatelé.

Příkaz k domovní prohlídce, se kterým se server iROZHLAS.cz a Radiožurnál seznámily, se i proto vztahoval také na motolskou kancelář Zdeňky Budinské. V nemocnici pracuje jako referentka na plný úvazek. Policisté ale měli podezření, že tam byla zaměstnána jen na oko, do kanceláře totiž údajně prakticky nedocházela.

„Policejní orgán má důvodné podezření, že tento plný úvazek nevykonává, ale do zaměstnání chodí jen sporadicky,“ zdůvodnili policisté, proč chtějí prohledat také její kancelář. Jejich cílem bylo najít nejrůznější poznámky, deníky či kalendář, ve kterých si měla vést poznámky o výkonu svého zaměstnání.

Během rozsáhlé razie policisté v pondělí prohledali více než desítku nemocničních kanceláří, včetně těch Budinského a nyní již odvolaného ředitele Miloslava Ludvíka. Zda mezi nimi nakonec byla i kancelář Budinské, se serveru iROZHLAS.cz nepodařilo potvrdit. Mluvčí nemocnice Pavlína Danková na opakované telefonáty během dne nereagovala.

iROZHLAS.cz se pokoušel kontaktovat také přímo náměstka s manželkou, ovšem neúspěšně.

Nemovitosti za úplatky

Nákup nemovitostí za údajně nelegální peníze řešila policie i v souvislosti s předsedou České unie sportu a vlivným advokátem Miroslavem Janstou, který měl Budinskému pomoci pořídit si třeba pozemek za jeho domem. Budinský podle policistů věděl, že by na pozemek neměl mít ze své výplaty dostatek peněz, zato měl ale miliony v hotovosti získané korupcí. Dohodl se proto podle kriminalistů s Janstou, že mu s koupí daného pozemku pomůže.

Nejprve, podle policejních dokumentů, předal Janstovi na různých místech v Praze a okolí v hotovosti 13,5 milionu korun a Jansta následně pozemek za tyto peníze, které podle policistů pocházely z úplatků, zakoupil. Budinský se od té doby podle kriminalistů k pozemku choval, jako by mu patřil, ostatně se měli s Janstou údajně dohodnout, že v budoucnu najdou způsob, jak by pozemek mohl náměstek získat také formálně. Doteď jsou však v katastru vedení jako vlastníci pozemku Jansta s manželkou.

Budinského dům v Chrustenicích, volný pozemek za ním odkoupil podle policie za korupcí získané peníze pro Budinského advokát Miroslav Jansta. Ten podle záznamu v katastru pozemek drží s manželkou dodnes

Budinský podle katastru nemovitostí vlastní také celou řadu zemědělských pozemků a lesů v oblasti mezi Jihlavou, Slavonicemi a Dešovem a byt v pražských Butovicích, které postupně nakoupil od roku 2011. Majetek mu ale dosud policie neobstavila a z policejních dokumentů ani nevyplývá, že by tyto pozemky s Budinského korupční kauzou nějak souvisely.

Ostatně, peníze z korupce chtěl formálně legalizovat teprve letos v únoru, když opět s Ludvíkem a Janstou vyrazil podle kriminalistů do afrického Beninu, kde držel akcie jedné z tamních schránkových firem SBI Holding S.A. Ty měli Ludvík s Budinským Janstovi prodat za 60 milionů korun, které od nich předtím Jansta v hotovosti získal.

Cílem bylo, aby prodej firmy pro oba bývalé členy vrcholného managementu Motola působil jako legitimní výplata z investic. Ve skutečnosti tak ale podle policistů pouze prali peníze. Jansta kvůli tomu čelí obvinění z legalizace zisků z trestné činnosti.

Ústřední postavou celé kauzy je však náměstek Budinský. Ten figuruje prakticky ve všech případech korupce, které se policii podařily ve Fakultní nemocnici v Motole zmapovat. Budinský si podle kriminalistů rozjel ve své nemocniční kanceláři byznys, když tam nejrůznějším podnikatelům, ředitelům firem i živnostníkům nabízel sjednávání určitých výhod či podílu na nemocničních zakázkách. Za to od nich dostával peníze.

Tyto peníze pak směřovaly i přímo k řediteli nemocnice Miloslavu Ludvíkovi, mnohdy právě zprostředkovaně přes Budinského. Oba jsou nyní obvinění z korupce, dotačního podvodu i poškozování zájmů Evropské unie a hrozí jim až 12 let za mřížemi. Celkem policie v kauze obvinila 17 lidí. V policejních dokumentech ale figuruje celkem 18 osob, jestli plánují policisté ještě někoho z trestné činnosti obvinit, ale nechtěl v úterý mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej potvrdit.