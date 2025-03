‚Je to ještě tajné.‘ Obviněný exnáměstek z kauzy Motol nakoupil stovky nemovitostí, zaplatil 53 milionů

Bývalý náměstek nemocnice v Motole Pavel Budinský nakoupil v posledních třinácti letech pozemky a domy za více než 53 milionů korun. Server iROZHLAS.cz a Radiožurnál to vyčetly z údajů v katastru. Kde na to vzal Budinský peníze, není zřejmé. O kauze do médií skrze svého advokáta nemluví. Policie jeho majetek obstavila kvůli podezření z korupce. Přinášíme jeho kompletní soupis, podívejte se na mapu. Původní zpráva 5:00 5. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Budinský nakoupil v posledních třinácti letech nemovitosti za 53 milionů korun | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Je květen 2024 a tehdejší náměstek motolské nemocnice Pavel Budinský projíždí se svou manželkou a dcerou okolo pozemku v Chrustenicích na Berounsku, těsně za jejich vilou.

Právě tam se měl podle kriminalistů Budinský dceři svěřit, že pozemek, který oficiálně vlastní vlivný advokát a sportovní činovník Miroslav Jansta, je ve skutečnosti jeho. „To je ale ještě tajné,“ měla dceru, podle policejního odposlechu, poučit exnáměstkova manželka Zdeňka Budinská s dovětkem, aby to proto nikomu neříkala.

Pozemek Miroslava Jansty, který podle policistů zakoupil za peníze Pavla Budinského získané korupcí v Chrustenicích | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pozemek, který na podzim 2023 Jansta za 13,5 milionu korun koupil, advokát podle policejních dokumentů nehradil z vlastní kapsy. Ale z peněz, které mu postupně během čtyř měsíců vyplatil v hotovosti na různých místech v Praze právě Budinský – podle policistů k tomu posloužily výdělky získané z korupce. A to byl zřejmě i důvod, proč pozemek před pár dny obstavili.

Mapa majetku

Budinského majetek policie zajistila kompletně už minulý týden, krátce poté, co někdejšího náměstka během rozsáhlé razie zadržela. Podle údajů z katastru vlastní Budinský kolem 270 pozemků a dva rodinné domy.

Server iROZHLAS.cz a Radiožurnál podle dostupných informací spočítaly, že za ně v posledních třinácti letech utratil přes 53 milionů korun. Z toho vyplývá, že by v průměru musel Budinský mít ročně volné více než čtyři miliony korun, které by takto mohl do nemovitostí investovat.

Podívejte se, jaké nemovitosti a kde bývalý náměstek motolské nemocnice Pavel Budinský vlastní. Tyto nemovitosti zajistila v minulém týdnu policie, podezřívá totiž Budinského z korupce, dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie

Jak podotýká vedoucí právník Transparency International Jan Dupák, Budinský nemusel nemovitosti pořídit za peníze z korupce. Jejich hodnota ale vyvolává otázky. „Takto vysoké příjmy u dlouholetého náměstka ředitele nemocnice působí podezřele a pokud nemovitý majetek zajišťuje policie, může mít také podezření, že se jedná o výnosy z trestné činnosti,“ konstatuje.

Akce Benin Pozemek ve středočeských Chrustenicích, který měl koupit Miroslav Jansta za peníze z úplatků, se měl také stát součástí finanční operace v africkém Beninu. Dnes už bývalý šéf motolské nemocnice Miloslav Ludvík, exnáměstek Pavel Budinský a Jansta tím chtěli podle vyšetřovatelů zisky z korupce zlegalizovat. Mělo jít o údajně fingovaný prodej Ludvíkových a Budinského akcií tamní firmy SBI Holding A. S. Janstovi. Advokát Jansta měl podle policistů oběma za akcie zaplatit penězi získanými z korupce a zmiňovaným pozemkem. I proto Jansta aktuálně čelí obvinění z praní špinavých peněz a policie mu zmiňovaný pozemek v pondělí zajistila plombou.

Server iROZHLAS.cz kontaktoval advokáta Miloslava Strnada, který obviněného Pavla Budinského zastupuje. Ten nechtěl případ komentovat s tím, že pro to nemá od svého klienta mandát. Obdobně reagoval také advokát Josef Monsport, který zastupuje zbylé dva klíčové obviněné – Miloslava Ludvíka a Miroslava Janstu.

Vila za 28 milionů

Převážná většina Budinského pozemků se nachází v oblasti mezi Jihlavou, jihočeskými Slavonicemi a Dešovem na Vysočině.

Jde z převážné části o zemědělské plochy, které se ale zčásti nacházejí v těsné blízkosti obcí a měst, mohou tak potenciálně v budoucnu sloužit jako stavební parcely, na které se budou aglomerace rozšiřovat. A proto by se jejich vlastnictví mohlo stát výhodným byznysem.

Příkladem může být téměř tři hektary rozsáhlý pozemek v jihlavské části Horní Kosov, který Budinský koupil v roce 2018 za téměř 25 milionů korun a který vytváří proluku v této městské části. Jeho zástavba by proto byla pro město logická.

Budinský vlastní také louky, lesy a vodní plochy například v okolí obce Cizkrajov, kde drží třeba i tamní Máchův mlýn s přilehlým rybníkem, a sousedních Holešic. Celkově za ně od roku 2012 zaplatil více než 20 milionů korun. Sedm tamních parcel pak získal zdarma směnou za jiné pozemky. A dvě darem od svého syna Pavla Budinského, u kterého má obviněný motolský exnáměstek uvedeno trvalé bydliště. Budinského syn dříve pro iDNES.cz uvedl, že se ke kauze nechce vyjadřovat.

Máchův mlýn v Cizkrajově, který vlastní Pavel Budinský | Foto: Tomáš Blažek | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

Vila v Chrustenicích, kde Budinský skutečně pobýval, je ve vlastnictví jeho manželky Zdeňky, která je zaměstnaná v motolské nemocnici jako referentka.

Vilu od svého manžela podle kupní smlouvy v katastru nemovitostí odkoupila v roce 2009 za 28 milionů korun. Web iROZHLAS.cz se Budinskou snažil kontaktovat přes pracovní e-mail a telefon, ovšem bez úspěchu. Reportéři se na ni snažili také dozvonit přímo v Chrustenicích, závěsy ale byly zatažené a nikdo neotevřel.

Dům Pavla Budinského v Chrustenicích | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle Dupáka z Transparency International je přesto málo pravděpodobné, že by tato transakce, či jiné převody majetku v rámci rodiny, nějak s aktuálně řešenou trestnou činností souvisely. „Převody nemovitostí v Česku nejsou vhodným nástrojem pro promyšlené skrývaní nelegálních příjmů, ale lze je využít pro jednoduché odůvodnění některých bankovních transakcí nebo vyhnutí se daňovým povinnostem,“ předkládá možný motiv pro podobné převody právník.

Majetek na Kostarice

Kromě majetku v Česku má Budinský podle policistů nemovitosti v Kostarice a Černé Hoře. Nepodařilo se je zatím identifikovat, kriminalisté ale mají za to, že si na ně nemohl legálně vydělat. „Je dáno důvodné podezření, že i do těchto nemovitostí jsou využívány – investovány nelegální finanční prostředky,“ píše se v policejních dokumentech.

Motol přehledně: pět lidí ve vazbě, 12 let vězení ve vzduchu a údajné desítky milionů v kapse Číst článek

Z nich plyne, že detektivové zkoumali v rámci mapování majetku také roli Budinského manželky Zdeňky, která se měla o majetky v zahraničí starat. „Komunikuje s dosud přesně neustavenou ženou, která žije v Kostarice a spravuje zde nemovitosti ve vlastnictví Pavla Budinského, a dále komunikuje s dosud neustaveným mužem z Černé Hory, kde má Pavel Budínský též své nemovitosti,“ uvedli vyšetřovatelé.

Vedle pozemků po celém Česku a v zahraničí a dvou rodinných domů zajistila policie u Budinského také dvě auta značky Audi, dvě čtyřkolky, motocykl a sněžný skútr. Vyplývá to z usnesení evropské žalobkyně Zdeňky Pavláskové, kterým minulý týden veškerý majetek bývalého náměstka obstavila. Plombu uvalila také na jeho čtyři bankovní účty a cenné papíry.

Máte tip? Máte nějaký tip k motolské korupční kauze, o který se chcete se mnou podělit? Kontaktujte mě na Signálu: Tom.620



Žalobkyně to zdůvodnila obviněním pro zvlášť závažné zločiny. Budinského policie stíhá pro podezření z korupce či dotačního podvodu. V případě pravomocného rozsudku mu hrozí až 12 let za mřížemi a propadnutí majetku. Soud by v tom případě mohl využít obstavených nemovitostí k pokrytí způsobené škody.

„Vzhledem k poměrům obviněného lze očekávat uložení trestu propadnutí majetku postihujícího minimálně určenou část odpovídající rozsahu zajištění,“ napsala Pavlásková v rozhodnutí, které má redakce k dispozici, s tím, že zajištění postihuje i „plody a užitky“, které z majetku plynou.

Mapováním majetku Budinského se zabývaly také servery iDnes.cz a Seznam Zprávy. Ty v úterý napsaly, že Budinský majetek tajil také před úřady. Realitní nákupy totiž neuvedl v majetkovém přiznání, které by měl z pozice vysokého manažera největší nemocnice v Česku ze zákona podávat. Za několikanásobné porušení zákona o střetu zájmů by mu tak mohla hrozit pokuta.

Kauza Motol Ústřední postavou motolské korupční kauzy je bývalý náměstek ředitele nemocnice Pavel Budinský. Ten figuruje prakticky ve všech případech korupce, které se policii podařily ve Fakultní nemocnici v Motole zmapovat. Budinský si podle kriminalistů rozjel ve své nemocniční kanceláři byznys, když tam nejrůznějším podnikatelům, ředitelům firem i živnostníkům nabízel sjednávání určitých výhod či podílu na nemocničních zakázkách. Za to od nich dostával peníze. Tyto peníze pak směřovaly i přímo k řediteli nemocnice Miloslavu Ludvíkovi, mnohdy právě zprostředkovaně přes Budinského. Oba jsou nyní obvinění z korupce, dotačního podvodu i poškozování zájmů Evropské unie a hrozí jim až 12 let za mřížemi. Celkem policie v kauze obvinila 17 lidí.