Kontrola zraku při každé výměně řidičáku? Dobře vidí jen každý čtvrtý motorista

Až si půjdete příště pro nový řidičský průkaz, možná se nově nevyhnete kontrole toho, jak za volantem vidíte. Novelu, která chce povinnost zavést, ve středu proberou poslanci hospodářského a zdravotnického výboru. Loňský průzkum Autoklubu České republiky ukázal, že špatně vidí 7 z 10 řidičů. Praha 11:00 7. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Prohlídka u očního lékaře je povinná pro každého nového řidiče - většinou tedy v 18 letech, kdy si žádá o řidičský průkaz. Pak až většinou v 65. Do té doby žádná kontrola pro neprofesionální řidiče není.

Z průzkumu Autoklubu přitom vyšlo, že spoustu šoférů vidí ve skutečnosti hůř, než si myslí.

Čtvrt milionu lidí si musí vyměnit řidičské průkazy, upozorňuje ministerstvo. Na konci roku jim končí platnost Číst článek

Že má dobrý zrak, si donedávna myslel i Adam. Jak popsal, při řízení mu ale začaly slzet oči a špatně zaostřoval do dálky.

„Došel jsem si na kontrolu zraku a bylo to. Nemám brýle jenom na řízení, ale i na dálku a je to pro mě komfortnější. Lépe vidím. Denně jsem na cestách - řídím čtyři až šest hodin -, takže je to pro mě důležité,“ uvedl pro Radiožurnál.

Lékaři nicméně doporučují chodit na preventivní prohlídku k očaři alespoň jednou za dva roky.

Povinnou kontrolu při výměně řidičského průkazu, což je jednou za pět let u oprávnění třeba pro kamiony a autobusy a jednou za deset let u aut a motorek, navrhuje poslanec Jan Birke z ČSSD.

Proti návrhu je například opoziční ODS, podle které by znamenal jen další administrativu.

Velký problém

Birke tvrdí, že v Česku je aktuálně více než půl milionu řidičů, kteří by vůbec neměli za volant usednout.

Podle Libora Budiny, odborníka na bezpečnost silničního provozu Autoklubu České republiky, nejsou k dispozici konkrétní statistické údaje o tom, kolik nehod způsobí řidiči s horším zrakem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Liborem Budinou

„Lze ale usuzovat, že je to opravdu velký problém. Za rok na silnici umře přibližně 100 až 120 lidí v důsledku špatné viditelnosti a myslím si, že u hodně velkého procenta lidí je to kvůli tomu, že nemají správnou korekci zraku,“ vysvětluje.

Právě z projektu Slepí vrazi, který má Budina na starost, vychází poslanecký návrh.

K odebrání řidičského průkazu by prý ale docházelo jen výjimečně. „Spíše jde o to, aby si řidiči zajistili tu korekci zraku. Případně aby obec s rozšířenou působností do řidičského průkazu vyznačila příslušný kód, že ten řidič má nosit brýle, nebo mít nějakou korekci zraku, aby to policie mohla kontrolovat při běžné silniční kontrole,“ řekl expert pro Radiožurnál.

Výchova, nikoliv represe

Přitom rozdíly v řidičských schopnostech se zdravým a zhoršeným zrakem jsou při řízení značné. „Odborné studie říkají, že už při 0,75 dioptrie se kvůli zhoršeným schopnostem a reakcím brzdná dráha při 80kilometrové rychlosti prodlužuje z 80 na 120 metrů. A například zdravé oko vidí chodce na 200 metrů, zatímco při 0,75 dioptrie už jenom na 100 metrů,“ přibližuje.

Budina nesouhlasí s postupem ve Velké Británii, kde by v rámci pilotního projektu měla mít policie právo odebrat řidičský průkaz, pokud řidič nepřečte registrační značku na 20 metrů. Hlavní by podle něj měla být výchova a prevence a nikoliv represe.

Česko by prý mohlo sloužit jako inspirace pro další státy.