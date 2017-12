Slepí vrazi. Sedm z deseti řidičů v Česku potřebuje brýle nebo kontaktní čočky

„K nám přišel pán, který se dušoval, jak vidí naprosto fantasticky, že je řidičem profesionálem, jezdí s kamionem a říká, že žádnou korekci nemá, že jeho zrak je v pořádku. My jsme mu naměřili 3,5 dioptrie,“ uvádí jeden z příkladů řidiče se špatným zrakem Adam Eliáš z Autoklubu České republiky.

A podobné příklady nemusejí být vůbec výjimečné. Že dobře vidí, si donedávna myslel taky pan Adam. Při řízení mu ale začaly slzet oči a špatně zaostřoval do dálky. „Tak jsem si došel na kontrolu zraku a bylo to. Mám je jenom na řízení, mám je na dálku. Je to pro mě komfortnější, že líp vidím. Jsem denně na cestách, řídím čtyři až šest hodin denně, takže pro mě je to důležité,“ řekl Radiožurnálu pan Adam.

Každý řidič si sám může udělat jednoduchý test vidění, při kterém zjistí, jestli není potřeba navštívit odborníka. „Takovou jednoduchou pomůckou, jak zjistit, jestli ještě vidím dobře, je, že se zaměřím na SPZ auta, které jede přede mnou, a pokud ji vidím až teprve z méně než 25 metrů, tak je něco špatně, protože primárně bych tu SPZ měla dobře vidět z 50 metrů,“ vysvětluje oční lékařka Kateřina Pulchartová.

Ani tento test ale nemusí odhalit všechny oční vady. „Ne vždy si pacient uvědomí, že má třeba dioptrickou vadu, protože ji má od vždycky. A ta vada se může postupně horšit a tím, jak jde postupně, tak si neuvědomuje, že ke zhoršování vidění vůbec dochází,“ potvrzuje Pulchartová.

Češi mají ze zákona povinnost navštívit očního lékaře pouze při žádosti o vydání řidičského průkazu a potom až při dosažení pětašedesáti let věku. Lékaři ale doporučují chodit na preventivní prohlídku k očaři alespoň jednou za dva roky.