Kriminalisté zasahují v pražské nemocnici Motol. Případ dozoruje úřad evropského žalobce

Dekarbonizace je příležitost. Správný hospodář by se neměl ptát na cenu, ale na důsledky, říká Kunertová

„Zaměření na to, jaká je cena nějakého opatření, není relevantní a správný hospodář by se na to neměl ptát, máme ekonomické studie, které ukazují, že to může být příležitost pro trh,“ upozorňuje.