Tenisová kauza pokračuje. Dotační úřad posílá na svaz další kontrolu, první skončila sankcí 30 milionů

Národní sportovní agentura (NSA) posílá další kontrolu na Český tenisový svaz. Souvisí s kauzou údajných dotačních podvodů, ze kterých policie loni obvinila skupinu lidí včetně bývalého prezidenta svazu Ivo Kaderky. Agentura už dříve prověřovala, jak svaz naložil s dotacemi, které od státu dostal v roce 2021. Odhalila porušení pravidel a nařídila, aby svaz vrátil skoro 30 milionů korun. Původní zpráva Praha 12:00 7. ledna 2025

„Český tenisový svaz obdržel před koncem roku do datové schránky oznámení od Národní sportovní agentury (NSA) o zahájení kontroly využití dotací za roky 2022 a 2023 s tím, že zahájení kontroly je 14. ledna,“ řekl předseda tenisového svazu Jakub Kotrba. Mluvčí NSA Alena Panovská kontrolu potvrdila s tím, že podrobnosti zatím sdělit nemůže.

Tenisový boss Kaderka stíhaný za dotační podvod rezignoval. ‚Nesouvisí to s aktuální situací,‘ hájí se Číst článek

Podle informací Radiožurnálu poslali kontroloři NSA svazu i žádost o dokumenty, které budou chtít prověřit, a seznam akcí, na které se chtějí zaměřit. Žádají například výpisy bankovních účtů, doklady o přijetí dotací a jejich zaúčtování nebo kopie účetních dokladů, které dokazují, za co svaz utrácel veřejné peníze.

Kontroloři se zajímají o platby za služby při pořádání celkem 31 tenisových turnajů v roce 2022 a 2023. A také o financování videopřenosů ze zápasů, které obvykle zajišťovala firma Vistasport. Z poloviny ji vlastní Vojtěch Flégl, jedna z hlavních postav dotační kauzy, někdejší blízký spolupracovník Iva Kaderky a bývalý předseda dozorčí rady svazu.

Fiktivní služby na turnajích

Podezřelé využívání státních dotací v tenisového svazu odhalil investigativní tým Radiožurnálu v květnu 2023. Detailně zmapoval, za co svaz utratil dotaci přes 140 milionů korun na podporu tenisu za rok 2021. Zjistil, že téměř třetinu všech peněz – přes 40 milionů – získal spolek Orel Jednota Praha Balkán, který ovládal již zmíněný Vojtěch Flégl.

Peníze měly jít na pořádání tenisových turnajů, Radiožurnál ale zjistil, že většina peněz za jednotlivé služby na turnajích končily na účtech firem, které vlastní právě Flégl nebo jeho manželka. A že tyto firmy inkasovaly státní miliony i za služby, které na turnajích ve skutečnosti vůbec neodvedly. Například za dopravu, lékařskou péči nebo fyzioterapeutické služby.

Stíhaný prezident ČTS Ivo Kaderka přichází k soudu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ke stejnému závěru došli i detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) a loni v únoru provedli razii v sídle svazu i na dalších místech v Česku. Zatkli Kaderku a Flégla, obvinili je z dotačního podvodu a soud je poslal do vazby, kde byli oba skoro tři měsíce. Spolu s nimi NCOZ obvinila i ekonomickou ředitelku svazu Hanu Baierovou, sekretáře Jakuba Fastra a bývalého tenistu, trenéra a podnikatele Daniela Vacka.

Později policie obvinila i Fléglovu manželku, její dvě firmy a Fléglův spolek. Celkem policie stíhá už šest lidí a osm firem a škodu vyčíslila na zhruba 52 milionů korun.

Flégl v dozorčí radě skončil. Na funkci prezidenta svazu rezignoval i Kaderka a valná hromada loni v červnu zvolila nové vedení v čele s předsedou svazu Jakubem Kotrbou.

Trest za machinace

Nešlo ale jen o podezřelé platby při pořádání turnajů. Radiožurnál v listopadu 2022 upozornil Národní sportovní agenturu (NSA) na další pochybnosti v souvislosti s tím, jak svaz využíval státní peníze za rok 2021.

3:09 Kauza Českého rozhlasu odstartovala bouřlivý rok v českém tenisu: razie, zatýkání a pád bosse Kaderky Číst článek

Mimořádná kontrola pak odhalila, že svaz utrácel za turnaje i dotaci, která byla určená výhradně na potřeby tenisové reprezentace. A také že svaz vyplácel veřejné peníze Fléglovu spolku na základě smlouvy, která byla v roce 2021 dávno neplatná, a navíc ji uzavřel bez soutěže. NSA rozhodla, aby svaz vrátil z dotace za rok 2021 celkem 29,7 milionu korun. Svaz ale tolik neměl a případ převzal finanční úřad, který ale o výsledku zatím definitivně nerozhodl.

Radiožurnál už loni poukazoval i na to, že machinace s dotacemi neprobíhaly ve svazu jen v roce 2021, ale i v dalších letech. Rada NSA pak oznámila, že kontroloři prověří i roky 2022 a 2023 a právě tato revize začne v polovině ledna. Kdy bude hotová a jak dopadne, zatím není jasné. Současné vedení tenisového svazu ale očekává, že výsledkem mohou podobné sankce jako za rok 2021.

„Počítáme s tím, že to tak může skončit. Očekáváme, že nám NSA doměří to, co za rok 2021, takže se může stát, že nám vyměří dalších dvakrát třicet milionů,“ řekl Kotrba. „Bude ale záležet na tom, jak rozhodne finanční úřad o roku 2021,“ dodal.