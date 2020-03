Vojáci se zapojí do systému inteligentní karantény. Armáda připraví 14 mobilních odběrných týmů

Armáda připraví 14 mobilních odběrových týmů, které budou po celé Česku odebírat vzorky od osob s podezřením na onemocnění novým koronavirem. Týmy budou připraveny od příštího týdne. V případě potřeby je armáda připravena jejich počet navýšit až na 33. Po čtvrtečním mimořádném jednání vlády to řekl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Praha 16:58 26. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lubomír Metnar, ministr obrany. | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Pokud chceme šíření viru účinně bránit, musíme dokázat trasovat kontakty nakažených,“ řekl Metnar. Vojáci se tak podle něj zapojí do systému takzvané inteligentní karantény, kterou tento týden představil předseda Ústředního krizového štábu a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Podrobnosti nyní podle Metnara domlouvají experti z ministerstev zdravotnictví, vnitra a obrany. Podobný postup se podle ministra v jiných zemích osvědčil, jmenoval například Izrael. „Za armádu jsme připraveni podpořit tento koncept vyčleněním zdravotního personálu. Velkou výhodou vojáků a tohoto konceptu je velká rychlost a mobilita,“ řekl Metnar.

ONLINE: Živnostníci postižení opatřeními budou dostávat 15 tisíc měsíčně, plánuje vláda Číst článek

Armáda bude mít od příštího týdne připraveno 14 výjezdových týmů, které budou jezdit na základě požadavků hygieniků po celém Česku. Odebírat budou vzorky od potenciálně nakažených. „V případě potřeby jsme schopni tyto týmy navýšit až na 33,“ dodal Metnar.

Prymula v úterý řekl, že nový systém identifikace nakažených, takzvaná inteligentní karanténa, umožní pomocí dat z mobilů a platebních karet zmapovat, kde se nakažený člověk pohyboval v posledních pěti dnech. Nakažený bude muset s monitorováním souhlasit a při pohovoru s hygienikem by si pak měl vzpomenout, s kým se potkal. Všechno by se mělo stihnout do tří dnů.

Metnar připomněl, že armáda je v boji proti koronaviru nasazena i v dalších oblastech, denně je tak podle ně v akci přes 1000 vojáků s 200 kusy techniky. Nejvíce vojáků pomáhá policii při střežení hranic, a to přes 900. Armáda své příslušníky ve středu večer vystřídala za čerstvé síly, řekl ministr. Vojáci dále pomáhají s rozvozem zdravotnického materiálu, zřídili odběrová místa u vojenských nemocnic nebo jsou nasazeni na ostrahu uzavřených obcí u Litovle a Uničova, kde zároveň zřídili mobilní ambulanci.

62766