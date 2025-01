Mou prioritou bude desegregace školství. Vycházím z potřeb brněnského ‚Bronxu‘, říká senátor Papoušek

Senátorem za Brno-město se stal už v prvním kole doplňovacích voleb bývalý senátor Zdeněk Papoušek. „Oslovil mě předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS),“ vysvětluje pro Radiožurnál své rozhodnutí usilovat o mandát po zesnulém senátorovi Romanu Krausovi (ODS). „Zároveň se ukázalo, že tato věc má podporu mnoha stran, takže vznikla neobvykle široká koalice, která mě podpořila,“ dodává. Dvacet minut Radiožurnálu Brno 0:10 23. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na lidovce jsem v žádném případě nezanevřel, ujišťuje senátor Papoušek | Foto: Patrik Uhlíř | Zdroj: ČTK

V minulosti už jste senátorem za Brno-město byl – šest let od roku 2014. V roce 2020 jste se rozhodl, že nebudete mandát obhajovat. Tehdy jste to pro ČTK vysvětloval tak, že spousta věcí vyzněla do prázdna a že byste potřeboval konkrétnější výsledky. Dodal jste, že člověk proseděl spoustu času na schůzkách a nemá to takový efekt, že se na vás obracela spousta lidí a vy jste jim nemohl pomoci. Co se stalo, že o čtyři roky později jste změnil názor a rozhodl jste se kandidovat znovu?

Nastala mimořádná situace, a ta si vyžádala mimořádné rozhodnutí. Všechno to začalo tak, že mě oslovil předseda Senátu Miloš Vystrčil s tím, že by velice stál o to, abych se o mandát za nešťastně zemřelého senátora Romana Krause pokusil. Vzal jsem si čas na rozmyšlenou, a pak jsem na to tedy kývl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Naše kampaň byla velice hravá, nápaditá a hlavně nekonfliktní. Také nám pomohlo zapojení mladých lidí, kteří kvůli nám mrzli v ulicích, pochvaluje si čerstvě zvolený senátor Zdeněk Papoušek (nestraník za ODS)

Zároveň se ukázalo, že tato věc má podporu mnoha stran, takže vznikla neobvykle široká koalice, která mě podpořila, a i proto jsem se takto rozhodl. Protože když se dokáže spousta demokratických stran sjednotit na nějaké zásadní společné věci – to znamená zejména prozápadní směřování naší země –, říkal jsem si, že to je docela neobvyklé a že je potřeba na to kývnout.

A velice si vážím toho, že tyto strany dokázaly opustit věci, na kterých není shoda, a shodly se na tom podstatném. Takže proto jsem se rozhodl, že do toho znovu půjdu. A zjistil jsem, že mám i chuť a odhodlání.

Doplním, že vás podporovala ODS, TOP 09, KDU-ČSL, hnutí Starostové a nezávislí, Piráti, Zelení a také iniciativa Fakt Brno. Když se vrátím zpátky k vašemu citátu z roku 2020, máte pocit, že v současné době je Senát efektivnější institucí než tehdy?

Vyjadřoval jsem se tak, jak jste už říkal, ale to nic nemění na tom, že Senát uznávám jako instituci a že jsem si vždycky vážil toho, že je tam určitá politická kultura a že tam existuje vzájemný respekt.

Někdy by si člověk samozřejmě představoval, že by mohlo být něco efektivnějšího, a mně třeba bylo líto, když se na mě mnoho lidí obracelo s problémy a mysleli si, že je vyřeším. A ono to nešlo, protože jsem na to neměl kompetence.

A teď jste smířený s tím, že to tak bude i v těch příštích dvou letech?

Teď je ten mandát jenom zhruba na rok a tři čtvrtě. Mám nějakou představu, co bych chtěl udělat, a chtěl bych to do toho poměrně malého časového úseku prostě natlačit, aby to mělo efekt. Myslím si, že by se to mohlo za ten rok a půl, rok a tři čtvrtě podařit.

Nabídka od ODS

Minule jste kandidoval za KDU-ČSL, teď vás navrhla ODS. Už jste říkal, že budete v klubu senátorů ODS a TOP 09. Proč jste zanevřel na lidovce?

V žádném případě jsem na lidovce nezanevřel, určitě to tak není. Ale nabídka přišla od předsedy Senátu Miloše Vystrčila, který je za ODS, a Roman Kraus byl taky za ODS. Takže nominátorem byla Občanská demokratická strana, a k této nominaci se připojily další strany včetně lidovců.

Na druhé straně byste mohl být v senátorském klubu KDU-ČSL, přesto jste si vybral senátorský klub ODS.

Ano, protože když Roman Kraus ne z vlastní vůle přišel o mandát, připadalo mi spravedlivé a férové, abych usedl do klubu, kde byl on. A myslím si také, že je dobré, aby tam byl člověk, který sdílí podobné zásadní hodnoty, které se týkají naší republiky, jako Roman Kraus.

Desegregace vzdělávání

Čím se budete snažit přesvědčovat lidi, že Senát není zbytečný? Co jste si dal jako úkol, že za ty necelé dva roky stihnete?

Člověk samozřejmě nesmí slibovat hory doly a nemůže si ukusovat moc velké sousto. Ale já jsem si vytkl, že se budu věnovat oblasti vzdělávání, což je mi nejbližší. A úsek z této oblasti, který bych chtěl nějakým způsobem ošetřit a zapracovat na něm, je desegregace vzdělávání.

Vychází to z potřeb mého volebního obvodu, kde existuje takzvaný „Bronx“, což je sociálně vyčleněná lokalita. Je tam základní škola, která je velice segregovaná, je tam velké množství romských dětí. Už na tom spolupracuji s vedením radnice Brno-sever.

Volal jsem paní ředitelce školy v Merhautově ulici a v pondělí se zúčastním konference na radnici, kde budou zástupci radnice, bude tam i napojení na ministerstvo školství a budeme tyto věci probírat.

Jsem velice rád, že tam budu, protože se ještě více v této problematice zorientuji. Už delší dobu se na desegregaci pracuje i na státní úrovni.

