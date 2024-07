O půjčku požádalo kraj přes 650 zaměstnanců Liberty Ostrava. Dohromady jde o více než 16 milionů korun

Povinná výbava u kola? Policisté na preventivních akcích v Česku radili cyklistům

Cyklisté patří mezi zranitelné účastníky silničního provozu. Policisté v Plzni a na jihu Moravy proto vyrazili do terénu, aby připomněli cyklistům, co by jim při jízdě na kole nemělo chybět.