‚Mám na účtu 309 korun a doma nic.‘ Dceřiná společnost Liberty není v insolvenci, lidem ale neplatí

Bez pomoci se ocitly necelé dvě stovky lidí z dceřiné společnosti huti Liberty – firmy LEPO. Zjistil to Radiožurnál. Pracovníkům slévárny na účet nedorazila výplata, ale o náhradu mzdy od státu ani půjčku od kraje žádat nemůžou. Firma LEPO totiž není v insolvenci. Huť Liberty slibuje, že pro ně platy zajistí nebo slévárnu pošle do insolvence, aby zajistila pomoc zvenčí. Reportáž Ostrava 10:32 18. června 2024

„Já teď čekám, co se stane. Mám na účtu 309 korun a doma nic. Nemůžu si zajít do obchodu,“ říká osmapadesátiletý Ivo Dobrovolný.

Ivo pracuje ve slévárně dceřiné společnosti Liberty Ostrava s názvem LEPO. Do fronty na náhradu mzdy si stoupnout nemohl – LEPO totiž není v insolvenci. Mluvčí podniku Ivo Štěrba pro zaměstnance slévárny zatím odpověď nemá.

„Na vyřešení situace zaměstnanců dceřiné společnosti LEPO intenzivně pracujeme, buď jim budou vyplaceny mzdy, nebo společnost LEPO vstoupí do insolvence,“ uvedl.

Necelé dvě stovky zaměstnanců slévárny si nemohou vzít ani bezúročnou půjčku od kraje. Ivo se bojí, aby nepřišel i o bydlení. Volá na linku společnosti, která mu pronajímá byt, aby zjistil, dokdy musí zaplatit nájem.

Dozvídá se první nadějnější zprávu – má čas do poloviny září. Mluvčí Heimstaden Kateřina Piechowicz potvrzuje, že o nájemníky z huti přijít nechtějí.

„Není důvod se obávat, že bychom chtěli někoho vystěhovat. Skutečně děláme všechno pro to, abychom si klienta udrželi,“ říká.

Ivo ani nemá čas si hledat novou práci. Zatímco kolegové z mateřské firmy byli doma s plnou mzdou, on na směny chodil.

„Já jsem teď nucen chodit do práce bez nároku na mzdu. A jelikož nikdo nic neví, tak vám nic neslíbí,“ stěžuje si Ivo. „Vy ani nevíte, jaký vedu vnitřní boj. Už jsem hledal práci, ale všude chtějí fyzickou zdatnost. Já mám oboustrannou embolii, tak kde mě budou chtít?“

Do důchodu mu zbývá ještě sedm let. I většina jeho kolegů ze společnosti LEPO má přes padesát let a málokdo si při čisté mzdě 25 tisíc korun něco našetřil. Teď jim nezbývá než pracovat dál a čekat na lepší zprávy.