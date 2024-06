Jurečka chce udržet zaměstnance v Liberty. Kolik jich zůstane závisí na tom, který investor firmu získá

Kolik pracovníků v huti Liberty po převzetí zůstane, bude záležet na tom, jaký investor firmu získá. Stát bude hledat cestu, jak by případně mohl vyplácet zaměstnancům mzdy déle než tři měsíce, aby je v podniku udržel. Na tiskové konferenci po jednání s odboráři a šéfem úřadu práce to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Šéf odborového svazu KOVO Roman Ďurčo vyzval zaměstnance, aby výpovědi nepodávali. Praha 10:41 18. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jurečka chce udržet zaměstnance v Liberty (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pokud se má podnik znovu rozjet, tak potřebujeme lidi udržet, aby nepodávali hromadné výpovědi. Děláme maximum pro to, abychom složitou a vypjatou situaci, dokázali pomoci co nejlépe zvládnout, aby lidé mohli v průběhu prázdnin nastoupit do nové Liberty s novou perspektivou,“ řekl Jurečka.

‚Mám na účtu 309 korun a doma nic.‘ Dceřiná společnost Liberty není v insolvenci, lidem ale neplatí Číst článek

Podle něj je cíl lidi udržet, aby po nástupu nový zájemce mohl výrobu spustit a nemusel nové pracovníky hledat. Odbory zaměstnance vyzvaly, aby hromadně výpovědi nepodávali.

„Vnímáme pozitivně, že se tu objevují strategičtí investoři. Pevně věřím, že se podaří zachovat co nejvíc pracovních míst,“ uvedl Ďurčo.

Stát po začátku insolvenčního řízení poskytne nevyplacené mzdy, a to po tři měsíce. Zaměstnanci o ně mohli začít žádat v pondělí. První den to podle generálního ředitele úřadu práce Daniela Krištofa udělalo 437 lidí.

Ministr řekl, že při vážném zájmu o firmu je případně možné hledat cesty k prodloužení výplaty třeba o měsíc či dva. Jurečka chce o tom jednat s lídry koaličních stran. Připravil by pak rychlou novelu zákona, která by to umožnila.