Poslední týden zbývá vlastníkům kotlů na tuhá paliva první a druhé emisní třídy, aby si požádali o výměnu a mohli získat dotaci za lepších podmínek. Od září začne platit zákaz těchto kotlů a změní se výše dotace. Ze srpnového průzkumu společnosti STEM s tisícem respondentů přitom vyplynulo, že firmu na výměnu kotle stále nemá až polovina majitelů. „Pro podání žádosti to není potřeba,“ vysvětluje pro Český rozhlas Plus ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. Praha 13:22 26. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od září bude za topení ve starém kotli pokuta. I pak budou na výměnu určené dotace, i když nižší (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Je podle vás ještě čas na to, aby si lidé poptali firmu a zároveň si požádali o dotaci za výhodnějších podmínek?

Ano, je. Neboť pro podání žádosti není potřeba mít vybranou firmu. Pokud někdo žádá před realizací, v žádosti pouze zvolí, zda chce přejít na tepelné čerpadlo, nebo na kotel na biomasu. A dokumenty s poptanou konkrétní firmou doloží později, případně až po realizaci k výplatě dotace. Takže nemusí mít na podání žádosti již vybranou realizační firmu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s ředitelem Státního fondu životního prostředí Petrem Valdmanem

A snaží se to teď lidé na poslední chvíli ještě stihnout? Zvýšil se teď, dejme tomu v posledních týdnech, zájem o dotace na výměnu kotlů první a druhé emisní třídy?

Ano, velmi. Jak programu Nová zelená úsporám, tak u kotlíkových dotací se výrazně zvedl zájem. Některé kraje již naplnily alokace svých výzev a budou žádat ministerstvo životního prostředí o navýšení prostředků, takže evidujeme zvýšený zájem.

Myslíte si, že to všechno zvládnete – tento nápor?

Určitě ano. My jsme na to připraveni. Zvládáme financovat desetitisíce projektů v programu Nová zelená úsporám a v programu Nová zelená úsporám Light, takže bez problémů zvládneme odbavovat žádosti.

Jak rychle trvá takové odbavení žádosti?

V případě programu Nová zelená úsporám nebo Nová zelená úsporám Light mají lidé do třech týdnů od podání žádosti informace o tom, jestli žádost je schválena, či je tam nějaký problém. A do dalších třech týdnů v případě programu Nová zelená úsporám Light dostávají žadatelé na účet zálohové peníze.

Snižuje se dotace

Jak se změní podmínky podpory na výměnu starého kotle od 1. září?

U nízkopříjmových domácností, které nyní žádají v kotlíkových dotacích a budou žádat z programu Nová zelená úsporám Light, dojde ke snížení podpory například na pořízení tepelného čerpadla na 150 000 korun. Nyní je to až 180 000 korun. Na kotel na biomasu bude podpora snížena na 110 000 korun, nyní je to 130 000 korun.

U ostatních domácností, které žádají v klasickém programu Nová zelená úsporám, bude snížena podpora rovněž. A to u tepelného čerpadla na 130 000 korun a na 90 000 korun u kotle na biomasu.

Máte odhad, kolik ještě zbývá vyměnit nevyhovujících kotlů?

Jedná se opravdu o odhady. Hovoříme řádově o desetitisících starých kotlů. Ale podotýkám, že v řadě případů se bude jednat o již prakticky nevyužívané kotle, kde kotel pouze zůstal jako náhradní zdroj.

2:51 Podmínky v dotačním programu Nová zelená úsporám se mění. Největší změna čeká fotovoltaiku Číst článek

Za starý kotel pokuta

Co lidem hrozí, pokud svůj starý kotel nevymění a budou ho chtít nadále využívat?

Každý, kdo bude od září provozovat tento kotel, bude porušovat zákon. Za to mu hrozí pokuta až 50 000 korun, kterou je možné udělovat opakovaně. Nicméně, jak už jsem říkal, finanční podpora bude pokračovat i v září a věříme, že drtivá většina domácností podporu využije a kotel dříve nebo později vymění.

A bude se kontrolovat, jestli někdo nepoužívá starý kotel? Dá se to vůbec?

Budou to kontrolovat úředníci z obcí s rozšířenou působností. Dá se to zkontrolovat velmi jednoduše. Protože každý kotel má mít už od roku 2016 každé tři roky revizní zprávu. V revizní zprávě je uvedená emisní třída kotle.

Tady se bavíme o kotlích, které buď nemají žádnou emisní třídu, anebo mají první nebo Celý rozhovor si můžete poslechnout v audiu na začátku článku.