Dotace pro úpravu domu? Nepodepisujte smlouvy před dotací a neplaťte celé zálohy, radí ministr

Od úterý se opět rozbíhá další kolo programu Nová zelená úsporám Light. Nízkopříjmové domácnosti v něm můžou opět žádat o dotace třeba na výměnu zdrojů vytápění nebo zateplení domu. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus debatovali ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL a exministr Richard Brabec z ANO. Rozhovor Praha 18:59 25. června 2024

Pane ministře, komu by v tomto kole měla Nová zelená úsporám Light pomoci primárně? Sázíte třeba hlavně na výměnu kotlů, aby se lidé vyhnuli od září pokutám?

Jsou to senioři, lidé, kteří mají příspěvek na bydlení, také přídavky na děti nebo invaliditu třetího stupně. Důležitá změna je, že dáváme až 250 tisíc a lidé se mohou rozhodnout, zda to bude na výměnu oken, zateplení nebo ohřev teplé vody a mohou ta opatření kumulovat.

Co se týká výměny starých kotlů na uhlí jakékoliv emisní třídy, tak od 1. září toto také podřazujeme pod Novou zelenou úsporám Light. Do 31. srpna je možné čerpat přes kotlíkové dotace, tedy krajské úřady.

Otázka pro Richarda Brabce. Jak hodnotíte úpravu programu Nová zelená úsporám Light?

Souhlasím s tím, že je potřeba, koneckonců jsme to dělali za naší vlády, podpořit především domácnosti, kde jsou senioři nebo další lidé, kteří mají nižší příjmy, samoživitele, samoživitelky tak, aby nemuseli sahat do peněženky, kdy kolikrát ji mají skoro prázdnou. To znamená, je tam možnost různých záloh. To je v pořádku.

Když se ale podívám na tu aktuální změnu, třeba právě v případě výměny kotlů, tak určitě bych panu ministru Hladíkovi připomněl tu mojí asi dva roky starou výzvu, kdy jsem chtěl, aby ministerstvo dříve začalo motivovat k výměně kotlů vyšších emisních tříd, to znamená od třetí emisní třídy.

Ministerstvo to chce udělat až teď od září. Jsem přesvědčen, že to mělo a mohlo být dřív. A na novém programu mi jednoznačně vadí třeba to, že mezi podporovanými zdroji chybí plyn, tedy plynové kotle, protože když se podíváme na to, o co lidi, kteří topí dneska uhlím, mají největší zájem, kam by přešli, tak to zdaleka nejsou třeba tepelná čerpadla, ale jsou to právě plynové kotle, popřípadě kotle na kusové dřevo, které tam jsou.

Rozumím, necháme zareagovat ministra Petra Hladíka. Co říkáte této námitce? Ptám se na ty plynové kotle.

Je trošku úsměvné, že pan Brabec, bývalý ministr za hnutí ANO, neudělal to, co udělala naše vláda. Spustili jsme Novou zelenou úsporám Light 9. ledna 2023, abychom jednoduše pomohli všem seniorům. Na 80 tisíc především seniorů nebo lidí, kteří mají nižší příjmy, tak dostali zálohovou platbu. Všichni ji dobře využili, s nikým se nesoudíme. Předem mi říkali: „Vy jste blázni, budete dávat lidem peníze dopředu.“ Ano, my to děláme a je to velmi úspěšné. A takto pokračujeme.

Pane ministře, ptala jsem se na plynové kotle.

Co se týká plynových kotlů. Já jsem to chtěl udělat, bohužel ministři energetiky schválili novou směrnici a od 1. ledna příštího roku není možné to takto podporovat.

‚Šmejdi‘ míří na dotace

Pane ministře, ještě otázka na vás. Objevily se i případy, kdy seniory oslovovaly firmy, které od nich vybraly peníze z dotace, ale zakázka se nerealizovala. O několika takových případech informovala Česká televize. Může hrozit, že budou muset senioři dotace vracet. Pane mistře, vím, že váš resort je ochoten počkat třeba rok a půl nebo dva. Ale pokud by se senioři v té věci soudili, tak to může trvat roky. A nevím, jestli je možné vracení dotace odpustit.

Zaprvé je potřeba, aby prvně senioři kontaktovali místní akční skupiny nebo odborníky z EKIS. Nemá tam být první dodavatelská firma, nemá prvně uzavřít smlouvu a až potom žádat o dotace. Prvně tam mají být odborníci, zkonzultovat, jaké opatření udělají, pak si zažádat o dotace a pak až dodavatele

Jednoznačně říkám všem lidem, nepodepisujte žádné smlouvy, než máte dotaci a nedávejte stoprocentní zálohy, není potřeba dávat zálohy. Jednoznačně znovu opakuji, nedávejte stoprocentní zálohy.

Ale mluvme o situacích, kdy už se to stalo, pane ministře.

Kontaktovali jsme toho konkrétního dodavatele. On v těch firmách má devět měsíců a takto to někteří bohužel z mého pohledu podepsali. To znamená, ta firma jednoznačně deklaruje, že své závazky splní a že do devíti měsíců od podpisu lidé budou mít instalováno.

My jsme ochotni a udělali jsme to například u problému typu Malina, kdy se většina lidí nakonec ke své fotovoltaice dostala, že státní fond tuto lhůtu prodloužil. Ale znovu opakuji, je potřeba, aby především lidé, žadatelé to prvně zkonzultovali s odborníky, nepodepisovali smlouvy dopředu, nenabíhali k žádným šmejdům a nepodepisovali a nedávali žádné stoprocentní zálohy dopředu.

Obracím se také na Richarda Brabce. Jaké je nastavení ochrany nízkopříjmových lidí, mnohdy seniorů, před podvodníky podle vás účinné? Funguje to?

Dovolte mi ještě krátce zareagovat na to, co říkal pan ministr. Teď měl pan ministr poměrně dlouhý prostor.

Pane ministře, kdybychom my, respektive kdybyste po mně nezdědil velmi dobře rozjetý program Nová zelená úsporám a kotlíkové dotace a také desítky miliard korun, které jsem ještě já a kolegové vyjednali z modernizačního fondu, tak dneska nemáte z čeho peníze rozdávat. Jenom na okraj.

Odpusťte, ale potřebovala bych odpověď na otázku na ochranu nízkopříjmových lidí.

Podívejte, vždycky to je záležitost, kterou jak ministerstvo, a to bylo i za mě, tak Státní fond životního prostředí musel mít velmi dobře promyšlenou, protože šmejdi byli, jsou a bohužel i budou, vždycky to budou zkoušet a my jsme se vždycky snažili, abychom programy měli velmi dobře promyšlené a prostor pro šmejdy jsme minimalizovali.

Bohužel není možné, aby se to minimalizovalo na úplnou nulu. Souhlasil bych s tím, že je potřeba zamezit případům, kdy je vůbec možné, aby někdo inkasoval peníze dopředu a pak třeba tu práci neodvedl nebo ji odvedl špatně. To není možné a je to vždycky odpovědnost jak ministerstva, tak i fondu, protože musí za lidi přemýšlet. To se dělalo a já pevně věřím, že Státní fond to dělá doteď, jsou tam podobní lidé.

Vždycky jsme snažili to nastavit tak, aby ten prostor byl skutečně co nejmenší a abychom vymýšleli věci, protože lidi zjevně to nemůže napadnout, kde bychom ztížili možnost zneužití toho programu. Vždycky byli jednotlivci, kteří to zneužili. Kolikrát potom nastoupilo i trestní stíhání, respektive různá trestní oznámení, ale nesmí to být koncepční chyba.

Mně vadí ještě jedna věc, a to s tím souvisí, že ministerstvo u několika těch programů měnilo relativně rychle pravidla, viz Oprav dům po babičce. Začalo to nějak, pak se to měnilo, pak se to měnilo znovu. To není dobré.

Pane ministře, poprosím o stručnou reakci na tuto námitku.

Ne, to není pravda. Oprav dům po babičce je úspěšný program, který jsme spustili a dopředu jsme řekli, že po šesti měsících vyhodnotíme jeho úspěšnost a upravíme podmínky. To jsme udělali, po šesti měsících jsme udělali jednu drobnou úpravu. A to, že jsme do majetkového testu dali jednu nemovitost, kterou spravuji, plus případně jednu nemovitost, kterou mám – ať už se to týká rekreační chaty nebo podílu na jiném majetku. To je jediná změna, kterou jsme udělali.

Co se týká opatření proti šmejdům. 80 tisíc žadatelů, 80 tisíc především seniorů, nízkopříjmových lidí. S nikým se státní fond nesoudí. To znamená zálohová platba dopředu, funguje to a lidé to využívají. Nejsou tady podvody.