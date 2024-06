Do konce srpna lze žádat vyšší dotaci na výměnu starého kotle, říká ředitel fondu životního prostředí

Od prvního září bude zakázáno využívání starých kotlů první a druhé emisní třídy. Změnou v dotacích chce stát motivovat lidi, aby kotle co nejrychleji vyměnili. „Od prvního září bude podpora nabízena v programu Nová zelená úsporám light, ale bude o 30 000 korun nižší. To je základní změna,“ říká v rozhovoru na Českém rozhlase Plus ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. Rozhovor Praha 17:11 24. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výměna starého kotle bude od září dražší, říká ředitel Státního fondu životního prostředí | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Od prvního září bude zakázáno používat kotle první a druhé emisní třídy. Máte představu, kolik lidí tyto kotle stále ještě využívá?

Přesná čísla k dispozici, obávám se, nemá nikdo. My odhadujeme, že to jsou nižší desetitisíce.

Jak člověk pozná, že se zákaz týká právě jeho kotle?

To už by to měl vědět poměrně dlouho, protože od roku 2014 platí povinnost, aby každé tři roky prošel kotel na tuhá paliva revizí a měl by mít k dispozici revizní zprávu.

Pokud tuto povinnost daný vlastník toho kotle neplní, minimálně se může podívat na štítek svého kotle. Pokud jde o kotel vyrobený před rokem 2000, dá se s velkou mírou pravděpodobnosti říci, že se jedná o kotel, ve kterém by od 1. 9. neměl topit.

Zákaz se vztahuje na rodinné i bytové domy, týká se i chat a chalup?

Týká se všech objektů, kde jsou tyto kotle umístěny a provozovány. Od 1. 9. se provozovat nesmí.

Jaké dotace v tuto chvíli nabízíte těm, kteří ještě tyto staré kotle mají a chtějí a potřebují je vyměnit?

Aktuální podmínky jsou dvojího druhu. Existují dotace pro nízkopříjmové domácnosti, to znamená tvořené seniory nebo invalidy třetího stupně, nebo domácnosti s příspěvkem na bydlení.

Ty mohou využít poměrně velkou dotaci v rámci kotlíkových dotací. Mohou se obrátit na příslušný kraj. Dotace je poskytována dílem i zálohově a pracovníci na krajských úřadech určitě poradí a pomohou. Příjem žádostí v těchto krajích poběží do konce srpna letošního roku.

Všechny ostatní domácnosti mohou využít program Nová zelená úsporám, který běží elektronicky. Příjem žádostí je na Státním fondu životního prostředí a žádat lze nepřetržitě až do konce srpna letošního roku.

Vy jste představili, jak se dotace od prvního září změní. V tiskové zprávě jsem se dočetl, že budou o desetitisíce nižší. Můžete být konkrétnější a dodat případně další změny?

Pokud se podíváme například na stávající podporu pro nízkopříjmové domácnosti, v případě přechodu z nevyhovujícího kotle na tepelné čerpadlo je možné získat až 180 000 korun.

Od prvního září bude podpora nabízena v programu Nová zelená úsporám light, ale bude o 30 000 korun nižší. To je základní změna, to znamená, že všechny dotace na výměny zdroje vytápění jsou řádově o nižší desetitisíce nižší, než je tomu teď.

Pokud tedy někdo má tento nevyhovující kotel, tak prosím, využijte té stávající možnosti v rámci kotlíkových dotací nebo programu Nová zelená úsporám a požádejte do konce srpna letošního roku.

Když vyzýváte, aby lidé požádali do konce srpna, máte přehled, jestli vůbec jsou dostatečné kapacity firem? Pokud teď člověk požádá, je reálné, že do konce srpna ten kotel opravdu vymění?

V řadě lokalit už to být reálné nemusí, protože zájem o výměny nevyhovujících kotlů pomalu roste spolu s tím, jak se snažíme zintenzivňovat kampaň, ale pro danou domácnost je klíčové, aby měla do konce srpna alespoň zažádáno.

My alokujeme peníze, ať už v rámci kotlíkových dotací, nebo programu Nová zelená úsporám. Samotná výměna může potom proběhnout i v dalších měsících.

Fakt, že máte zažádáno, umožňuje obhájit se před možnou pokutou, která může dosahovat až 50 000 korun.

Tyto padesátitisícové pokuty budou udělovány už od prvního září?

My jsme zhruba šest týdnů nazpátek představili celý manuál, který mají k dispozici obce s rozšířenou působností, které jsou potom zodpovědné za kontrolu.

V prvních měsících se budeme hodně zaměřovat na edukaci. Proto bude podpora na výměnu nevyhovujících kotlů první a druhé emisní třídy pokračovat i po 31. 8. letošního roku. Poběží dál se sníženou mírou podpory a i v těchto případech budeme umožňovat podat si žádost bez toho, aby musel nutně nastoupit institut pokuty jako takové.

Pokuta bude viset ve vzduchu pro jistotu, aby si daný provozovatel nevyhovujícího kotle skutečně podal žádost do konce srpna a minimálně se tím přiblížil splnění zákonné povinnosti.

Pro doplnění bychom měli ještě dodat, že pokuty je potom možné dávat opakovaně, není to jednorázových 50 000 korun.