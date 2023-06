Obce okolo Libavé lákají na levné parcely. Zájem je ale minimální, nejspíš kvůli blízkosti armády

Pocit zklamání zažívají samosprávy zcivilněných obcí v okolí Libavé na Olomoucku. Před sedmi lety je armáda vyčlenila z výcvikového prostoru a ony věřily, že se jim podaří do jejich katastrů nalákat nové obyvatele. A to i díky cenám stavebních parcel, které jsou ve srovnání s okolními městy a obcemi podstatně nižší. Zájem o bydlení v bývalém armádním prostoru je ale zatím minimální. Město Libavá 18:57 2. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedna z mála novostaveb ve Městě Libavá | Foto: Lenka Kratochvílová | Zdroj: Český rozhlas

Ve Městě Libavá z celkem šesti nabízených parcel prodali jen dvě. Stavba pak začala pouze na jediné.

„Nás Město Libavá oslovilo hned, jak jsme sem přijeli. Je tady božský klid. Máme dva psy a rádi přírodu. Těsné sousedství s armádou nám nevadí, nemáme z toho žádné trauma. Vůbec to nevnímáme negativně,“ říká projektant Radovan Horych, který se do Města Libavá přistěhoval z Ostravy letos v březnu.

Podle nezávislé starostky Města Libavá Štěpánky Tiché je ale tento případ spíše výjimkou. Většině lidí podle ní těsné sousedství s armádou vadí.

I přesto, že by v Libavé za metr čtvereční stavební parcely zaplatili pět set korun, výrazně méně než jinde. Počet obyvatel ve Městě Libavá tak zůstává stále na zhruba 600 lidech

„Obec Město Libavá není pro každého. Je to specifický a rázovitý kraj. Samozřejmě bychom byli rádi za více lidí, ale to záleží na přáních a finančních možnostech,“ objasňuje starostka Města Libavá Štěpánka Tichá.

Desítky parcel v Kozlově

Roman Fojtík, nezávislý starosta Kozlova, předpokládá, že po vypracování územního plánu budou moci zájemcům nabídnout desítky parcel, na okraji i v centru obce. Podle něj obec zatím žádné nové obyvatele nemá.

„Když jsme dostali obce do vínku, tak byl zpracován značně nevyhovující územní plán. Z toho důvodu jsme zadali zpracování nového územního plánu, který, pokud vše dobře půjde, by mohl být hotový v příštím roce. Poté začneme vyměřovat parcely a lidé si tak tady budou moct postavit své nové domy,“ sděluje starosta Kozlova.

Kozlov má na rozdíl od Města Libavá spoustu výhod.

„Máme to pět kilometrů na dálnici, která vede jak na Ostravu, tak i na Olomouc. Do Olomouce to je pětadvacet kilometrů, což je slabých dvacet minut autem. Do Přerova to samé. Takže my jsme celkem dostupní,“ dodává.