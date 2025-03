Bezpečnost a zahraniční politika by měly být součástí sněmovní kampaně, uvedl prezident Pavel

Bezpečnostní témata a zahraniční politika by určitě měly být součástí kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny letos na podzim. Pokud nebudeme žít v bezpečném a stabilním okolí, domácí témata ztrácí na relevanci, řekl dnes večer v rozhovoru pro Českou televizi prezident Petr Pavel. Jestli bude mít vítězná strana šanci získat důvěru ve Sněmovně, je v souladu s Ústavou pověřit ji sestavením vlády, dodal. Praha 21:40 6. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pavel v Senátu Parlamentu České republiky | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vláda a hlavní opoziční strana se podle Pavla zatím dokázaly shodnout na hlavních principech zahraniční a bezpečnostní politiky. Prezident doufá, že tak tomu bude i nadále. O směřování země chce se stranami nicméně před volbami hovořit, schůzky napříč koalicí a opozicí se uskuteční už v příštím týdnu, řekl.

Piráti by se v lednu těsně nedostali do Sněmovny. V čele průzkumu nadále trůní ANO Číst článek

Prezident po sněmovních volbách „nemíní čekat“ - chce vést aktivní diskuse se všemi aktéry a svým názorem se snažit ovlivnit další vývoj. Bude přitom postupovat v souladu s Ústavou, řekl. Tomu odpovídá také to, že jestli vítězná strana bude mít šanci získat důvěru ve Sněmovně, náleží ji jako první možnost sestavit vládu.

Sněmovní volby by v lednu vyhrálo opoziční hnutí ANO s 33 procenty. Druhá by byla vládní koalice Spolu se 17 procenty, třetí STAN s 11 procenty. Piráti by se do Sněmovny těsně nedostali. Své zástupce by naopak v dolní komoře měli Motoristé, SPD a Stačilo!. Vyplývá to z dnešního volebního modelu agentury Median.

Do Sněmovny by se v lednu dostalo šest stran, hnutí či koalic. Preference ANO se od prosincového měření téměř nezměnily, STAN by získalo o dva procentní body méně. V prosinci se agentura respondentů neptala na koalici Spolu, ale na strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, které ji tvoří. Nyní si účastníci průzkumu mohli vybrat. Podle Medianu 70 procent dotazovaných vybralo jednotlivé strany a 30 procent koalici Spolu. „Zároveň vyplynulo, že je asi 15 procent respondentů, kteří uvedli jednotlivé strany, ale vadí jim sdružení do koalice, a proto by volili jinou stranu než stranu z koalice Spolu,“ napsala agentura.