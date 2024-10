Oprava se nevyplatí. Ani ne 30 let od otevření čeká trolejbusovou vozovnu v Brně - Komíně demolice

Podle brněnské radnice je technický stav vozovny tak špatný, že se nevyplatí budovu opravit. Poslední kontroly statiků odhalily trhliny ve zdech, které se na některých místech rozpadají. Budovu ve vlastnictví města tak radní rozhodli zbourat a na jejím místě postavit vozovnu novou.

Město mělo v plánu opravu už v roce 2019, tehdy byla vyčíslena na 200 milionů korun. Aktuálně náklady na novou vozovnu, jejíž součástí bude i hasičská zbrojnice, zatím město odhaduje na 650 milionů.

Podle radního Kratochvíla by mohlo být hotovo do čtyř a půl let. Město teď musí nechat novou vozovnu vyprojektovat a zažádat o stavební povolení, což potrvá asi dva roky. Pak by se mohlo začít stavět.

Část z Trolejbusů už dopravní podnik musel přesunout, když statici uzavřeli vrchní patro. S místem pro ty zbývající má pomoct vozovna ve Slatině, kterou město příští rok nechá za 1,2 miliardy rozšířit a zmodernizovat. Součástí je i vybudování nové části pro trolejbusy. Do ní se přesune zbývající část vozů z Komína a dělníci začnou s demolicí. Novou vozovnu v Komíně chce Brno otevřít v roce 2027, ve Slatině bude hotovo o rok později.