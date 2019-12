Z podezřelého pouhý svědek. Policie smazala ze sítí jeho fotografii

Když policie vyhlásila kvůli střelbě v ostravské nemocnici pátrání po muži v červené bundě, v nepřehledné situaci se zdálo, že jde o údajného pachatele. Kriminalisté totiž mladíka na snímku označili za podezřelého. Po pár minutách ale své prohlášení vzali zpět. Ukázalo se totiž, že jde o důležitého svědka, a sice studenta Technické univerzity v Ostravě, která leží poblíž místní nemocnice. Ostrava 10:55 10. 12. 2019 (Aktualizováno: 11:10 10. 12. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž, po kterém policie vyhlásila pátrání po střelbě v Ostravě. Jde o důležitého svědka. | Zdroj: undefined

Na původně zveřejněné fotografii je podle dostupných informací doktorand geoinformatiky z ostravské univerzity. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil šéf tamní katedry Michal Kačmařík. Podle policie jde o důležitého svědka tragické události. „Je to náš student, nikoli zaměstnanec. Mám informaci od kolegy, který je ve styku s policií, že to nebyl on,“ uvedl.

Na otázku, proč se student v nemocnici pohyboval, Kačmařík řekl, že neví. „Vůbec netuším. Byl jsem s ním včera večer. Nevím, co by s tím měl mít společného,“ doplnil.

Původně mladíka policie označila za podezřelého. Situace však byla nepřehledná, své prohlášení tak krátce nato vzala zpět. „Info ke zveřejněné fotografii: Jedná se o důležitého svědka události, ale v tuto chvíli pracujeme s jinou verzí a pátráme po jiné osobě. Děkujeme za pochopení,“ upřesnila policie na twitteru.

Nejde tak o údajného pachatele. Policie posléze jeho fotografii ze sítí smazala. „Obrazové záznamy, které jsme měli k dispozici v prvopočátku a výpovědi svědků, kteří viděli pachatele, tak identifikovali muže, kterého jsme následně zadrželi. Ale během desítek minut, kdy jsme lustrovali možné podezřelé, tak jsme zjistili, že to není on. A že to je jiný podezřelý,“ vysvětlil šéf moravskoslezské policie Tomáš Kužel, proč kriminalisté původně pátrali po tomto muži.

Mrtvý podezřelý

Za údajného pachatele policisté posléze označili muže v červené vestě. Jel ve stříbrošedém voze Renault Laguna 9T57401. Později před zásahem policie spáchal sebevraždu. Motiv pachatele není znám.

Aktuální informace na místě je 6 mrtvých a 2 zranění. pic.twitter.com/2ULrc1rgjM — Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019

Podle ředitele krajské policie Kužela útočník střílel z české zbraně ráže devět milimetrů. Šlo podle něj o nelegálně drženou zbraň. „Nemáme informace o tom, že by pachatel měl nějakého komplice,“ uvedl.

Střelba v ostravské nemocnici je druhá nejtragičtější v historii Česka. V únoru 2015 zastřelil muž v restauraci v Uherském Brodě osm lidí a pak sebe.