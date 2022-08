‚Nacházeli jsme zbytky zábavní pyrotechniky.‘ Na Chebsku shořelo pole, podle místních kvůli turistům

Nedaleko Slapan u Chebu shořela velká část pole. Podle hasičů za to zřejmě může zábavní pyrotechnika, podle místních ji odpalují turisté z blízkého Německa. „Komplikací bylo velmi rychlé šíření ohně. Bylo proto nutné na místo vyslat větší počet jednotek. Po celou dobu zásahu hasiči nacházely zbytky zábavní pyrotechniky, která pravděpodobně způsobila tento požár,“ potvrdil mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Slapany 15:46 8. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli silnému suchu teď mají lidé ze Slapan obavy z dalších požárů | Zdroj: Profimedia

Oheň se šířil přes pole až téměř k lesu, kde ohořely i klády, které tam uložili lesníci.

„My bychom to uhasili, kdyby to bylo malé, ale byl to žár, nedalo se k tomu jít,“ popisují obyvatelé Slapan pro karlovarský rozhlas. „Všichni máme strach. Když jsme v práci, nikdo tady není a bouchne to tu směrem po větru do vesnice? Přijdete domů a jste bez baráku.“

Není to přitom poprvé, co v blízkosti obce hořelo kvůli dělobuchům i rachejtlím. Obyvatelé na odpalování pyrotechniky upozorňují už více než rok Podle nich ji tam odpalují turisté z Německa, kteří si ji prý zakupují na nedaleké tržnici.

Kvůli silnému suchu teď mají lidé ze Slapan obavy z dalších požárů.

Město Cheb, pod které Slapany patří, proto bude řešit rozšíření vyhlášky o zákazu zábavní pyrotechniky. Ten platí zatím jen pro historickou část města.