Přeplněným českým věznicím má ulevit novela trestního zákoníku. Resort ji chce stihnout do voleb

Resort spravedlnosti chystá novelu trestního zákoníku, na které nyní dokončuje poslední detaily. Novela má obsahovat například zvýšení tolerovaného množství držené marihuany k osobnímu užití. To se ale nelíbí třeba nejvyššímu státnímu zastupitelství a námitky k jiným novinkám mají i další subjekty. Ministerstvo by chtělo novelu předložit vládě během září, aby se stihla schválit ještě během tohoto volebního období. Praha 16:19 29. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo si od novinek slibuje, že uleví českým věznicím (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Mezi změnami, které se chystají, jsou například nižší tresty pro recidivisty, úplně nové trestné činy a větší důraz na alternativní trestání. Návrh počítá třeba s tím, že by soudy mohly nově ukládat mnohem častěji třeba peněžité tresty nebo domácí vězení.

Situace v českém vězeňství je podle Pavla vážná. Odmítl, že by řešením byla amnestie Číst článek

„Doufám, že se nám podaří předložit vládě novelu do konce září, aby se stihla projednat ve Sněmovně v rámci tohoto volebního období,“ říká pro Radiožurnál náměstek ministra Karel Dvořák z hnutí STAN.

Ministerstvo si od novinek slibuje, že uleví českým věznicím. Ty jsou už dlouhou dobu skoro plné. Za poslední tři roky vězňů v Česku zase přibývá. Aktuálně je za mřížemi přes 19 700 lidí a kapacita věznic je naplněná asi na 98 procent.

Ostatní ministři k návrhu poslali desítky připomínek. Třeba resort práce chce, aby byl v trestním zákoníku nový trestný čin, a to neoprávněné zaměstnávání. Ministerstvo vnitra je zase proti tomu, aby stát snižoval sazby za dotační podvody. Výhrady k některým změnám má taky Nejvyšší soud. A nejvyšší státní zastupitelství nesouhlasí třeba se změnami u trestů za drogy.

„U drogových trestných činů se nám změny zdají nepřiměřené, proto jsme uplatnili zásadní nesouhlasné připomínky. Hlavně nám vadí hranice množství drženého konopí určené pro osobní potřebu, kde je až pětinásobné zvýšení,“ říká mluvčí Petr Malý.

Amnestie není řešení

Výtek mají státní zástupci víc, obecně ale podle Malého s návrhem novely souhlasí. Všechny připomínky teď zpracovávají úředníci ministerstva spravedlnosti.

24:03 Snižme tresty u hospodářské kriminality, říká advokát. ‚Ty ale věznice neplní,‘ oponuje akademik Číst článek

Náměstek Dvořák chce všechny změny stihnout ještě do konce tohoto volebního období. To ale bude muset resort vládě opravdu návrh předložit v září, jinak Parlament změny už projednat nestihne, upozorňuje bývalá ministryně spravedlnosti a poslankyně Helena Válková z opozičního hnutí ANO.

„Pan ministr má velkého černého Petra za to, že v oblasti legislativy promarnil tři roky. Za hnutí ANO jako opozici mohu slíbit, že uděláme vše pro to, aby to prošlo, když to bude v rozumné podobě,“ říká Válková.

O tom, že jsou změny v trestním zákoníku potřeba, mluvil před časem i prezident Petr Pavel. Situace v českém vězeňství je podle něj velmi vážná a nová pravidla pro trestání by tomu mohla prý pomoct.

Bílé límečky nepůjdou do vězení, ‚vykoupí se‘. Novelu trestního zákoníku kritizují odborníci i resorty Číst článek

Jedním z rychlejších způsobů, jak vyprázdnit přeplněné věznice je například amnestie. To ale prezident odmítl.

„Amnestii, která by byla motivována pouze ekonomickými důvody, bych považoval za trestuhodnou. Je to nezodpovědné a bez důkladné přípravy by to znamenalo více škody než užitku,“ řekl Pavel před časem novinářům.

Stát by nejdřív podle prezidenta musel mít připravenou dostatečnou kapacitu různých sociálních služeb, které by propuštěným pomohly po návratu na svobodu. Kdyby to tak nebylo, většina by se podle Petra Pavla vrátila v brzké době zpět za mříže.