Ve dvou kachních chovech na Královéhradecku se rozšířila ptačí chřipka. Veterináři utratí 40 tisíc ptáků

Ptačí chřipka se rozšířila do chovů kachen firmy Perena v Královéhradeckém kraji. V regionu jsou dvě ohniska vzdálená od sebe zhruba 15 kilometrů, 40 000 ptáků utratí veterináři v pondělí, řekl novinářům ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Jde o první komerční chovy, které letos ptačí chřipka zasáhla, a první letošní ohnisko v kraji. Praha 12:47 19. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ohniska v chovech jsou v Česku nyní v osmi krajích (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle veterinářů se ptačí chřipka objevila v komerčních chovech v obci Dobřenice a v Novém Bydžově - Zábědově na Královéhradecku.

„V chovech v posledních dnech došlo k výraznému poklesu snášky a ke zvýšeným úhynům kachen. Zbývající kusy budou v souladu s legislativou utraceny,“ uvedli veterináři.

Ohnisko okolo farmy Dobřenice bude mít přesah do Pardubického a ohnisko okolo farmy Zábědov do Středočeského kraje. Ministerstvo je v kontaktu s hejtmany dotčených krajů.

Ptačí chřipka se objevila v dalších dvou chovech v Česku. Ohniska jsou celkem v šesti krajích Číst článek

Jde tak o čtrnácté a patnácté letošní ohnisko v chovech drůbeže, náklady na odškodnění pro chovatele se budou pohybovat kolem 30 milionů korun, odhadl ministr. Stát na to podle něj peníze má. Bohužel jsou tu ještě kontaktní hospodářství ve Středočeském a Pardubickém kraji,“ dodal ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Chov nezvládnou zlikvidovat sami veterináři, nyní se společně s hasiči zařizuje logistika utrácení. „Teď to všechno připravíme a v pondělí ráno se to hospodářství utratí,“ dodal.

Riziko šíření nákazy

Ministr apeloval na dodržování biologické bezpečnosti v chovech, aby si lidé dávali velký pozor při přenosu krmiv či podestýlek. Zvláště pak v ekologických chovech, které mají kontakt s vnějším prostředím. Podle Semeráda se může riziko přenosu pouze snížit, ale ne úplně eliminovat, zvlášť když jde o vodní ptáky, jako jsou kachny.

Totéž potvrdil prezident Agrární komory Jan Doležal. „Kachny jsou k přenosu nákazy ptačí chřipky obecně náchylnější, což bylo vidět počátkem roku 2017, kdy se nákaza objevila v několika komerčních chovech kachen v Jihočeském kraji,“ řekl. Do komerčních chovů se podle něj obvykle nákaza šíří od volně žijících ptáků nebo selháním osoby, která o zvířata pečuje.

Rusko oznámilo první přenos viru ptačí chřipky AH5N8 na člověka, nakažení se cítí dobře Číst článek

Českomoravská drůbežářská unie apeluje na chovatele, aby dodržovali všechna pravidla. „Obrovské ekonomické dopady mohou zaznamenat podniky exportující násadová vejce do Ruské federace. Problém je i, že se jedná o rozmnožovací chov, kdy cena chovného zvířete je vysoká při výplatě kompenzací, kdy se cena kachny pohybuje okolo 500 korun za chovné zvíře, záleží na stáří hejna a dalších parametrech,“ sdělila její předsedkyně Gabriela Dlouhá. Podle ní jde o těžkou linii pižmových kachen Cherry Valley.

Ohniska v chovech jsou v Česku nyní v osmi krajích, kromě Královéhradeckého také v Jihočeském, ve Zlínském, Středočeském, Moravskoslezském, Pardubickém a Plzeňském kraji a na Vysočině.

V Česku se ptačí chřipka kromě loňska, kdy museli veterináři vybít kolem 137 000 ptáků, objevila po deseti letech v roce 2017. Muselo se tehdy utratit 98 000 ptáků, většinou ve velkochovech. V zemi bylo skoro 40 ohnisek nákazy. Choroba je nebezpečná pro ptáky, dosud se předpokládalo, že se na lidi nepřenáší. V únoru ale oznámilo Rusko, že zaznamenalo první přenos kmene viru ptačí chřipky A(H5N8) na člověka. Podle úřadu na ochranu zdraví spotřebitelů Rospotrebnadzor jde o první zjištěnou nákazu tohoto druhu na světě. Podle Dlouhé se spotřebitelé nemusí obávat, přenos choroby nikdy nebyl prokázán z člověka na člověka ani ze zpracované drůbeže na lidi.