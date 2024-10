Ředitelka Probační a mediační služby Matoušková rezignovala. Ministerstvo vypíše výběrové řízení

Ředitelka Probační a mediační služby (PMS) Andrea Matoušková se rozhodla rezignovat. Ve středu o tom v tiskové zprávě informovalo ministerstvo spravedlnosti. Matoušková službu fakticky řídila od listopadu 2015, ředitelkou se stala v únoru 2016. Na pozici jejího nástupce ministerstvo vypíše do konce tohoto týdne výběrové řízení. Praha 14:51 16. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby | Foto: Klára Škodová | Zdroj: Český rozhlas

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) vzkázal, že rozhodnutí Matouškové „ho mrzí, ale lidsky ho chápe“. Poděkoval jí za odvedenou práci. „Jako zakládající členka Probační a mediační služby pomohla v České republice úspěšně nastartovat systém restorativní justice. Její přínos pro probaci a mediaci je neoddiskutovatelný,“ uvedl. „Věřím, že i nadále bude moci ministerstvo využít zkušeností, které nasbírala,“ dodal.

Mluvčí ministerstva Vladimír Řepka doplnil, že Matoušková rezignovala k 19. listopadu a do té doby bude čerpat dovolenou. Vedením probační služby bude prozatím pověřený ekonomický náměstek služby Jiří Hammer.

Ministerstvo připomnělo, že ředitelka služby stála za dobu svého působení například u vybudování prvního probačního domu v Česku nebo u zprovoznění elektronického monitorovacího systému.

Část zaměstnanců probační služby zvažuje vstup do stávky kvůli zlepšení pracovních podmínek a zvýšení platů. Podle informací ČTK o svých požadavcích nedávno jednali na ministerstvu spravedlnosti, a to bez vědomí Matouškové. Kvůli nízkým platům již do stávky tento měsíc vstoupili zaměstnanci soudů a také odborný personál většiny pražských státních zastupitelství.

Nedostatek zaměstnanců

Vedení služby dlouhodobě upozorňuje na to, že probační služba potřebuje více zaměstnanců. Náměstkyně Matouškové Kateřina Šlesingerová uvedla v srpnu při jednání s prezidentem Petrem Pavlem, že je zapotřebí nejméně 150 dalších lidí, aby se služba mohla dostatečně věnovat všem klientům. Odhadla, že dvě třetiny současných zaměstnanců jsou přetížení. Jeden pracovník má nyní podle ní na starosti 83 „jednotek“, což typicky zahrnuje dohled nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými. Ideální stav by podle ní byl 40 až 50 jednotek.

Matoušková vystudovala obor sociální práce a po studiu se stala jedním z prvních probačních úředníků v ČR. Podílela se na zavádění probace a mediace do českého prostředí a přípravě probační služby. Po jejím vzniku v roce 2001 pracovala v pražském ředitelství služby jako metodik a později vedla oddělení pro koncepční, analytické a metodické činnosti.

Šéfkou se Matoušková stala po Jitce Čádové, která rezignovala po zhruba roce a čtvrt ve funkci. Před Čádovou byl prvním a dlouholetým ředitelem služby Pavel Štern, který v roce 2014 přešel na ministerstvo jako náměstek. Tehdejší ministryně Helena Válková (ANO) ho po několika měsících odvolala, protože jí odmítl poskytnout podrobné informace k tendru na elektronický monitorovací systém.