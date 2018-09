Rodičovské příspěvky vzrostou o 40 tisíc. Nárok má i rodič dítěte do čtyř let, který peníze už vyčerpal

Zatímco průměrná mzda v Česku vzrostla od roku 2007 zhruba o deset tisíc korun, výše rodičovského příspěvku zůstává přibližně stejná – nejčastěji mezi šesti a osmi tisíci korunami měsíčně. Od července příštího roku ale vláda plánuje navýšení rodičovského příspěvku na 260 tisíc korun. A nárok na něj budou mít i ti, kdo už peníze vyčerpali a vrátili se do práce dřív, než byly jejich dítěti čtyři roky. Praha 7:01 21. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Třiatřicetiletá Jana je doma se svým synem Brunem už skoro deset měsíců. A necelé dva roky ještě bude. Měsíčně jí od státu chodí na účet 7 600 korun.

„V našem rozpočtu je to samozřejmě marginálnější částka. V uvozovkách nás živí manžel. Jsou to spíš náklady na malého plus něco, co zbyde na jídlo,“ vysvětluje Českému rozhlasu Jana.

Peníze ale podle ní vykonané práci neodpovídají: „Nechci být neskromná, ale vezměte si, že člověk je opravdu s dítětem od nevidím do nevidím a musí zvládat i další povinnosti. Takže ta odměna by měla být aspoň trochu adekvátní.“

Nejen Jana, ale i další matky a otcové malých dětí by si brzy měly podle Romana Bačkovského z ministerstva práce a sociálních věcí polepšit.

Polepší si i rodiče vícerčat

„Současný návrh úpravy zákona počítá s navýšením celkové částky rodičovského příspěvku na 260 tisíc korun, respektive 390 tisíc v případě péče o vícerčata. V současné době je celková částka 220 tisíc, respektive 330 tisíc,“ vysvětluje.

Peníze navíc přitom dostanou i rodiče, kteří už původní balík 220 tisíc vyčerpali, a jejich dítě bude v červenci příštího roku mladší čtyř let.

„Po podání nové žádosti o rodičovský příspěvek mohou tito rodiče vyčerpat zbývajících 40 tisíc korun. Rodiče, kteří v aktuální době tuto dávku pobírají, o jeho navýšení nijak žádat nemusí, automaticky se jim navýšení promítne do celkové částky,“ dodává Bačkovský.

Pokud se ale mezitím narodilo do rodiny další dítě, nárok na původní příspěvek – stejně jako dříve – zanikne. Rodiny tak s doplatkem počítat nemůžou.

V Česku rodičovskou pobírá 285 tisíc lidí. Polovina z nich měsíčně dostává částku mezi šesti a sedmi a půl tisíci. Řada lidí tak hledá přivýdělek.

„Nárok na rodičovský příspěvek neovlivňuje to, zda rodič pracuje. Podstatné je, že musí zajistit řádnou a celodenní péči o dítě. Pokud se rozhodne pro jesle či školku u dítěte mladšího dvou let, pak doba, kterou tam potomek stráví, nesmí přesáhnout 46 hodin měsíčně,“ vypočítává podmínky čerpání rodičovské Kateřina Beránková z Úřadu práce České republiky.

‚Důstojná odměna‘

Jenže podle Dany Pavlouskové z Klubu svobodných matek je právě tohle kámen úrazu. Například samoživitelky kvůli tomuto limitu klesají svým životním standardem až na hranici chudoby.

„Rodičovský příspěvek má být náhrada za ušlou mzdu. Takže je otázka, jestli i plánované zvýšení reflektuje aktuální situaci na trhu práce,“ popisuje.

Čtyřicet tisíc se ale podle maminky Jany v rodinném rozpočtu neztratí: „Pokud by to pokračovalo dále, tak si myslím, že už to bude skutečně důstojná odměna pro matky. Že nebude až skoro ostuda být matkou na mateřské, která bere almužnu.“

Vláda už dříve avizovala, že navyšovat chce rodičovskou ve dvou vlnách – pokaždé o 40 tisíc. Celkem to státní rozpočet vyjde na osm až devět miliard korun navíc. Kdy by ale mělo přijít druhé kolo přidávání, zatím není vůbec jasné. Současný návrh je připraven do mezirezortního připomínkového řízení, jak sdělilo ministerstvo práce a sociálních věcí.