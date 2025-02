Přibývá řidičů, kteří hazardují vysokou rychlostí. ‚Pumpuje jim to adrenalin do žil,‘ říká psycholog

Policie se stále častěji setkává s hazardujícími šoféry. Jde hlavně o překročení povolené rychlosti o 40 a více kilometrů za hodinu v obcích a o 50 a víc mimo ně. Pohled do statistiky těchto přestupků, kterou vede ministerstvo dopravy, vypadá hrozivě. Za posledních deset let jich přibyl víc než pětinásobek, loni to bylo 2400 případů extrémně rychlé jízdy. Motoristy od ní neodrazují ani přísnější postihy a už stovky odebraných řidičských průkazů. Praha 17:46 22. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za posledních deset let se počet případů u extrémního překročení rychlosti zpětinásobil | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Český řidič jel se sportovním speciálem 300kilometrovou rychlostí na německé dálnici, kde není rychlostní limit. Řidič vozidla před lety uložil video na sociální síť. Podle policie jde už o značně riskantní jízdu, která mohla skončit tragicky, podobně jako nehoda u Opavy z poloviny letošního února, kde zemřeli tři lidé.

Opilí mladí bourají kvůli rychlosti, staří se nevěnují řízení. Pod vlivem je každá čtrnáctá nehoda Číst článek

„Došlo k tragické dopravní nehodě třech automobilů na severním obchvatu Opavy. Riskantní předjíždění 21letého řidiče stálo životy třech mladých lidí. Máme důvod na podezření, že řidič předjížděl v rychlosti okolo 200 kilometrů za hodinu,“ popsal mluvčí policie moravskoslezského kraje Jan Segsulka. V místě je povolena maximálně 90 km za hodinu.

170 kilometrů za hodinu pak jel třeba i řidič mezi Ostrovem a Karlovými Vary a o pár dní později zastavili policisté v Brně řidiče, který jel na padesátce skoro 110 kilometrů za hodinu. Co vede řidiče k tak riskantní jízdě ve vysoké rychlosti, popsal dřív dopravní psycholog Michal Walter ve spotu nazvaném Ty to zvládneš od neziskové organizace Záchranný kruh.

„Je terminologicky popsáno, že mají tendenci vyhledávat určité vzrušení. Když to řeknu jednoduše, tak si mají potřebu pumpovat adrenalin do svého krevního řečiště,“ vysvětlil Walter. Jenže na to je určený závodní okruh, ne silnice.

Vysoké tresty i smrt

Taky nový bodový systém počítá s vysokým trestem – zákazem řízení až na rok a půl a pokutou až 25 tisíc korun.

Mladý řidič pojede rychle nebo opilý, senior nedá přednost. Jak se s věkem mění zavinění nehod? Číst článek

„V případě, že řidič překročí rychlost v obci o více než 40 kilometrů v hodině a mimo obec o více jak 50 km v hodině, nelze tento závažný přestupek řešit na místě, ale postoupí se přímo do správního řízení. Tam hrozí nejen vysoká pokuta, ale také zákaz činnosti,“ potvrzuje mluvčí policie Violeta Siřišťová.

Policisté loni za extrémně rychlou jízdu na místě odebrali řidičský průkaz šoférům v 1700 případech. Řidiči si podle záchranářů vůbec neuvědomují, že i když budou mít sebelepší auto se všemi asistenčními systémy, při havárii ve vysoké rychlosti nakonec mohou zemřít. Silný náraz totiž nevydrží jejich vnitřní orgány.

„Trhne se třeba srdce od stopky, slezina nebo játra a podobně. Nastane vnitřní krvácení, které toho člověka na místě zabije´. Tohle je situace, která je i nezresuscitovatelná,“ vysvětloval ve spotu Ty to zvládneš ředitel záchranné služby Karlovarského kraje Jiří Smetana. Podle dopravního experta Romana Budského je bezpečná rychlost na dálnici kolem 120 kilometrů v hodině.