Palacha v nemocnici jsem natočil já, na jeden záběr, řekl kameraman Nabarveného ptáčete Smutný

Kameraman a fotograf Vladimír Smutný v rozhovoru pro DVTV přiznal, že to byl on, kdo v nemocnici natočil popáleného Jana Palacha. „Ještě jsem to nikde neřekl. Věděl jsem, že můžu natočit pouze jeden záběr, že nemůžu natočit tři záběry, že se rozutíkají po světe, že to nejde," popisoval Smutný vznik jediných kamerových záběrů z nemocnice, ve které ležel Palach poté, co se na Václavském náměstí zapálil.

Smutný poprvé otevřeně promluvil o tom, že to byl on, komu se povedlo Palacha v nemocnici natočit. „Ještě jsem to nikde neřekl. Ale když se upálil Jan Palach, tak ležel v Legerový v nemocnici. K nám se to doneslo a my jsme tam v koši na prádlo propašovali takovou velkou kameru,“ uvedl Smutný ke vzniku záběrů, na kterých je vidět Palach, jak leží na nemocničním lůžku.

Kameraman si uvědomoval, že musí natočit pouze jeden záběr. „Věděl jsem, že ten záběr musí být ne moc klidný, aby si divák nebyl schopný tu bolest Jana Palacha ‚přečíst‘, a přitom, aby to byl Jan Palach. Prostě udělat to tak, aby to bylo přesné,“ vysvětloval Smutný, který nikdy nesouhlasil s invazí vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 do Československa.

„Dodneška mě samozřejmě trápí, že jsme proti tomu nebojovali, že jsme se tak jaksi v klidu přeměnili,“ řekl v rozhovoru, ve kterém mluvil především o své tvorbě a natáčení filmu Nabarvené ptáče.

Poté, co se upálil Palach, podle Smutného stačilo málo a nemuselo to být tak hrozné. „Oni nijak netlačili. Kdyby se většina lidí aspoň nějakým způsobem postavila, tak to nějak mohlo být. Já věřím tomu, že společnost byla v roce 1969 sjednocená,“ uvažuje Smutný a dodává, že všechno padlo s Husákem a s tím, když se lidé odstěhovali na chalupy. „Měli jsme být průraznější, protože takhle vás to trápí celý život,“ zakončil Smutný.

Vladimír smutný je držitel sedmi kameramanských Českých lvů. Vyučil se spojovým technikem a maturitu získal na elektrotechnické průmyslovce, poté začal studovat na katedře režie pražské FAMU. Mezi jeho nejslavnější natočené filmy patří Smrt krásných srnců, filmy Jana a Zdeňka Svěrákových Obecná škola, Kolja, Po strništi bos nebo nový film Václava Marhoula Nabarvené ptáče.