Vodorovné značení pomalu mizí z českých silnic. Kvůli vybledlým čárám roste riziko dopravních nehod

Jednou z nejčastějších příčin smrtelných dopravních nehod v Česku je náhlé přejetí do protisměru. Vyplývá to ze statistik policie. Dopravní policisté Radiožurnál upozornili na to, že příčinou takového střetu může být kromě nepozornosti i vybledlé nebo špatně viditelné vodorovné dopravní značení. Tedy bílé čáry a různé šipky na silnicích, které řidičům pomáhají udržet se ve svém jízdním pruhu.

Praha 13:19 15. října 2018