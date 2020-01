Výběr z médií: překažený pokus o pašování zbraní do KLDR i stoupající obliba předmanželských smluv

Bezpečnostní informační služba v roce 2012 překazila plán severokorejského diplomata, který chtěl z Česka pašovat zbrojní materiál a drony. O případu informuje pondělní Deník N. Lidové noviny si všímají toho, že stále více tuzemských párů před sňatkem uzavírá předmanželskou smlouvu. Tématem regionálního deníku je připravovaná novela vyhlášky o automatech a kasinech v Praze. Více se dočtete ve výběru médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:08 27. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na dovoz zbrojního materiálu do Severní Koreje se vztahuje embargo. Na snímku severokorejský vůdce Kim Čong-un | Zdroj: Reuters

Deník N

Diplomat Severní Koreje chtěl z Česka pašovat zbrojní materiál a drony. O případu z roku 2012 informuje Deník N. Zboží mělo do Pchjongjangu putovat přes Afriku a Čínu. Bezpečnostní informační služba ale obchod zarazila.

O pašování zbrojního materiálu se pokoušel severokorejský obchodní tajemník, který působil na ambasádě v Praze. Čeští zpravodajci ho sledovali od roku 2012. Diplomat tehdy od českých podnikatelů poptával drony nebo náhradní díly na zastaralou vojenskou techniku, kterou severokorejský dodnes režim využívá. Jak deník připomíná, zbrojní materiál je do Severní Koreje zakázaný dovážet a na takové zásilky se vztahuje embargo.

E15

Deník E15 si všímá sporu dvou majitelů české firmy, která dodává kovové díly pro automobilky jako Ferrari nebo Porsche. Podnikatel Miroslav Jelínek a miliardář Petr Otava se jako majitelé podniku Strojmetal Aluminium Forging obviňují z neplnění dohod a poškozování zájmů. V továrně se nakonec střetly dvě skupiny právníků a bodyguardů. Situaci uklidnil až příjezd policie.

Lidové noviny

Stále víc Čechů před sňatkem uzavírá předmanželskou smlouvu. Takové je téma pondělních Lidových novin. Loni si ji nechalo sepsat 11 tisíc párů. To je nejvíc za posledních šest let, co tento typ dokumentů Notářská komora eviduje. Sepsání manželské smlouvy vyjde na 3 000 korun.

Hospodářské noviny

Banky se bojí, že na dlouhých hypotékách nevydělají. To je titulek Hospodářských novin. V posledních letech totiž přibývá dlouholetých fixací úrokových sazeb na víc než pět let. Loni šlo podle České národní banky o půlku všech hypoték na koupi nemovitosti na bydlení.

Zatímco dřív platilo, že úroková sazba u hypoték byla pevně stanovená na pět let, teď už to fakticky nahradila fixace osmiletá nebo i vyšší. Pro lidi, kteří si hypotéku berou, je to výhodné v tom, že si déle podrží současné nízké úrokové sazby. Banky si zase dlouhou fixací klienty zavázaly na delší dobu.

Loni v březnu ale Česká národní banka přišla s tím, že by si banky neměly účtovat vysoké penále ze předčasné splacení hypotéky. O klienta tak teď můžou kdykoliv přijít a prodělat, připomíná deník.

Deník

Praha chystá novelu vyhlášky o automatech a kasinech. Od začátku roku 2016 sice platí přísnější celoměstská regulace provozu heren, kterým ministerstvo financí postupně odebírá licence. Řada provozovatelů ale od té doby vyhlášku obešla tím, že přesunula hrací přístroje do kasin. Teď by měly zmizet úplně, píše regionální Deník.

Právo

Deník Právo se věnuje případu ženy, která vysoudila odškodné za to, že ji v 70. letech tehdejší úřady připravili o možnost vyrůstat s biologickým otcem. Od ministerstva spravedlnosti dostala teď už 46letá žena milion 200 tisíc korun. Loni to byla nejvyšší jednorázová částka, kterou musel resort vyplatit za chybu státního orgánu.

Žena se narodila matce, která otce dítěte opustila, aniž by mu o těhotenství řekla. V porodnici dala s adopcí jen ústní souhlas, ale jméno biologického otce uvedla do záznamů. Úřady ho ale o narození dcery neinformovaly, a ta se tak dostala do adoptivní rodiny, se kterou měla špatné vztahy, píše deník. Potom, co se jí otce podařilo v dospělosti dopátrat, se dozvěděla, že by si ji býval do péče vzal.