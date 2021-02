Meteoroložka: Neobvyklá zima? Sníh a mráz zavítal i do velkých měst, Česko je na tom s vodou lépe než loni

Tuhý mráz a závěje sněhu sevřely v posledních dnech Česko. Lidé dokonce běžkovali na Karlově mostě nebo bruslili na Vltavě. Je taková zima v posledních letech neobvyklá? A značí obrat od roků sucha k deštivějšímu a chladnějšímu období? V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz odpovídala meteoroložka Jana Hujsová z Českého hydrometeorologického ústavu. Rozhovor Praha 14:07 15. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé si během letošní zimy užili i bobování u Petřína (archivní foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zdá se, že za poslední roky nebyla v Česku takováhle zima a sníh. Souhlasíte?

Poslední zimy nebyly příliš chladné. Nicméně každou zimu jsme naměřili v mrazových lokalitách pod minus 25 stupňů Celsia. Pár dní tedy vždy mrazivých bylo. Každopádně uplynulý týden byl celkově opravdu hodně mrazivý, protože teploty několik dní klesaly pod minus 12 stupňů prakticky na většině našeho území, i v nížinách. To v posledních letech úplně obvyklé nebylo.

Ohledně sněhu, v listopadu a prosinci téměř sníh nebyl, v lednu a začátkem února to trochu doháníme. Je to lepší než v předchozích letech. Loni bylo na horách sněhu hodně, chyběl ale na rozdíl od letoška v nížinách a středních polohách. To jsme ve velkých městech docela odvykli, že by sníh ležel víc dní.

Poslední zimy tedy byly opravdu spíše teplejší, mírnější, hlavně co se týká počasí v nížinách a středních polohách. V oblastech, kde žije většina obyvatelstva, to tedy nyní působí tak, že je zima mrazivější a sněhovější. Pokud bychom se ale bavili o horách, tak tam v minulých letech byl sníh i mráz.

Čím to, že je v Česku teď takovéhle chladné počasí i v nižších polohách?

Dostal se k nám od severu nebo severovýchodu studený arktický vzduch, takže vždy záleží na proudění, odkud se k nám do střední Evropy vzduch dostává. A vydržel tady po celý týden. Nyní už to končí, proudění ve střední Evropě bude teplejší, jihozápadní. Zítra na některých místech očekáváme, hlavně v jihozápadní polovině Čech, i plus pět stupňů.

Ve druhé polovině týdne mají teploty dosáhnout až osmi stupňů Celsia. Může to někde způsobit problémy, třeba lokální povodně?

Čekáme oteplení, ale nemělo by nějak výrazně foukat nebo dokonce pršet, tak hydrologové zatím neočekávají, že by to mělo na řekách způsobovat nějaké problémy.

Voda v půdě Nasycenost půdy vodou do jednoho metru v Česku se v lednu zvýšila, půdě vyhovuje střídání deště, mrazu a oblevy. Informovali o tom začátkem února vědci z projektu InterSucho.

Co se týká jiných nebezpečných jevů, tak může dnes v noci trochu komplikovat dopravu sněžení. V Čechách může na některých místech napadnout až šest centimetrů sněhu. Nejsou to úhrny, které by vyžadovaly vydání výstrahy, ale trochu komplikace to způsobovat může. A ve středu by se mohly objevovat mrznoucí srážky a ledovka. Zatím máme vydané předběžné varování a případnou výstrahu bychom pravděpodobně vydali zítra.

Nasycenost půdy vodou do jednoho metru v Česku se v lednu zvýšila | Zdroj: Intersucho

Dá se odhadnout, zda Česko i letos čeká suchý rok, nebo se situace začíná postupně zlepšovat?

Období od loňského května se suchem pořádně zamávalo, v tom dobrém slova smyslu. Červen byl nejdeštivější v historii, tedy od šedesátých let, odkdy se to sleduje. Další hodně deštivý měsíc byl říjen. A to, že sníh leží už několik dní i v těch nižších a středních polohách, tak zásobám vody i podzemním vodám hodně pomáhá. Netroufneme si v tuto chvíli říct, jestli letos bude sucho, nebo nebude, ale startovací pozice bude rozhodně mnohem lepší než loni na jaře.

Sucho v Česku trvá zhruba od roku 2014. Naznačují poslední měsíce, že se nepříznivý trend obrací?

Těžko říci. Od roku 2014 nebo 2015 se sucho stále prohlubovalo. Každý rok pršelo méně, než by bylo obvyklé a hlavně regionálně s velkými rozdíly. Loni na jaře byl deficit za ta léta hodně hluboko. Letos jsme na tom určitě lépe. Ale na severozápadě Čech letošní rok mimořádně srážkový nebyl, zásoby vody se tam tolik nedoplnily. Situace ale bude lepší než loni na jaře.

Ještě by mě zajímala jedna věc. Mezi lidmi se daří teorii, že letadla přestala ovlivňovat teplotu vzduchu, a proto se teď výrazně ochladilo. Může to mít vliv?

O tom pochybuji. Nemáme žádné takové informace nebo studie.