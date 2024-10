129 lahví vína či brýle pro rozšířenou realitu. Evropský parlament chce po Le Penovi zpět 300 000 eur

Evropský parlament požaduje po někdejším francouzském europoslanci Jeanu-Mariem Le Penovi více než 300 000 eur (7,6 milionu korun), které krajně pravicový politik neoprávněně účtoval jako náklady. Mezi náklady si Le Pen zahrnul i 129 lahví vína či brýle pro rozšířenou realitu, uvedl ve své zprávě Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). S odvoláním na své zdroje o tom informovala agentura AFP. Brusel/Paříž 17:03 7. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jean-Marie Le Pen | Zdroj: ČTK

Evropský parlament sdělil Le Penovi přesnou částku 8. července, dokument však není veřejný. Le Penův právník François Wagner agentuře AFP sdělil, že jeho klient se proti tomuto rozhodnutí odvolal k Tribunálu Evropské unie.

Nemocný vůdce francouzské krajní pravice Le Pen místo soudu zpíval doma s neonacisty Číst článek

Zakladatel krajně pravicové strany Národní fronta (FN) byl poslancem Evropského parlamentu s roční přestávkou od roku 1984 až do roku 2019, tedy 34 let. Le Pen po parlamentu požadoval proplacení výdajů za bulletiny, pera, vizitky, kravaty, deštníky, kuchyňské váhy, stolní hodiny, chytré náramky, brýle pro virtuální realitu a 129 lahví vína. Na to ale podle EP neměl nárok, neboť pravidla unijní instituce mimo jiné zakazují používat evropské prostředky na politickou kampaň.

Úřad OLAF zejména zjistil, že mnoho Le Penem objednaných odborných zpráv z let 2009 až 2018 byly ve skutečnosti zkopírované texty z volně dostupných zdrojů, ale byly za ně účtovány nadměrné částky.

Šestadevadesátiletý Le Pen se ze zdravotních důvodů stáhl z veřejného života. Ve Francii se ale v tuto chvíli koná soud s jeho někdejšími kolegy z FN, kteří jsou podezřelí, že v letech 2004 až 2016 z evropských prostředků vypláceli mzdu zaměstnancům, kteří ve skutečnosti pracovali pro Národní frontu. Před soudem měl stanout i Le Pen, ale předložil zdravotní dokumenty potvrzující, že není schopen vypovídat.