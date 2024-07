Albánie vyzývá Řecko k zrušení ‚historické absurdity‘. Země jsou 84 let ve válečném stavu

Albánský parlament ve čtvrtek schválil usnesení, které vyzývá Řecko, aby zrušilo 84 let starý zákon, podle nějž jsou obě sousední země formálně stále ve válečném stavu. Informoval o tom server Balkan Insight. Řecko zákon schválilo poté, co ho v říjnu 1940 napadla italská vojska, která tehdy Albánii okupovala. Tirana 22:26 18. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řecký parlament dosud zákon nezrušil, přestože obě země na počátku 90. let 20. století podepsaly dohodu o přátelství | Zdroj: Reuters

Prohlášení iniciovala malá strana PDIU, která v albánském parlamentu zastupuje zájmy takzvaných Čamů, etnických Albánců vyhnaných po druhé světové válce ze severního Řecka. Čamové se od pádu komunismu v Albánii domáhají práva na návrat do Řecka jakož i vrácení zabaveného majetku.

Šéf strany Shpëtim Idrizi označil řecký zákon za „historickou absurditu“. Jednomyslně schválená deklarace následně vyzvala albánskou vládu, aby „společně s řeckou vládou vyvinula veškeré úsilí o zrušení válečného zákona (...) a právních důsledků, které z tohoto zákona vyplývají“.

Balkánské dilema Evropské unie. Buď tamní země přijme mezi sebe, nebo je nechá Rusku a Číně Číst článek

Albánie a Řecko se v roce 2016 dohodly na formálním ukončení válečného stavu, který mezi oběma zeměmi trvá od druhé světové války. Žádný významný posun v tomto směru ale od té doby nenastal.

Řecký parlament dosud zákon nezrušil, přestože obě země na počátku 90. let 20. století podepsaly dohodu o přátelství. Během své návštěvy Albánie v roce 2020 označil tehdejší řecký ministr zahraničí Nikos Dendias existenci válečného stavu za „anachronismus“.

Zlepšující se vztahy Albánie a Řecka poškodila kauza Frediho Beleriho, etnického Řeka zvoleného za starostu albánského města Himara, který byl zatčen v květnu loňského roku za údajné kupčení s hlasy při komunálních volbách. V červnu trest potvrdil odvolací soud. Ve vězení by měl Beleri, který vinu odmítá a své uvěznění přičítá albánskému premiérovi Edimu Ramovi, zůstat do října.

Athény proti zatčení Beleriho protestovaly a Tiraně dokonce pohrozily, že zablokují snahy země o vstup do Evropské unie. V nedávných volbách do Evropského parlamentu Beleri z vězení kandidoval za řeckou vládní stranu Nová demokracie a získal europoslanecký mandát. Albánská vězeňská správa mu tento týden dovolila vycestovat do Štrasburku, aby složil přísahu.