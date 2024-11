Analytik Tureček: Izrael dostal sám sebe do pasti. Rukojmí už nejsou prioritou

Izrael nabízí pět milionů dolarů za každého rukojmího přivedeného z Pásma Gazy. Těm, kteří izraelským rukojmím ublíží, slíbil izraelský premiér Benjamin Netanjahu podle agentury Reuters odplatu. „Po více než roce pozorujeme zajímavé rozuzlení. Jsme svědky patové situace,“ hodnotí analytik Břetislav Tureček pro Český rozhlas Dvojku a pořad Jak to vidí... Praha/Tel Aviv 20:21 21. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bombardování ve městě Gaza | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Izrael srovnal se zemí ohromné části Pásma Gazy. Statisíce lidí tam žijí v nepředstavitelných podmínkách. Přesto Izrael nedosáhl ani jednoho ze svých cílů – ani totální porážky Hamásu, ani návratu rukojmích. Izrael sice zlikvidoval nejvyššího vůdce Hamásu v Gaze Jahjá Sinvára, ke kolapsu organizace to ale nevedlo a teď je Izrael v situaci, kdy neví, kde vůbec rukojmí v Gaze jsou,“ přibližuje vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha Břetislav Tureček.

Izrael navíc v tuto chvíli řeší, co bude s Gazou dál, kdo tam bude vládnout, až boje jednou utichnou.

„Bývalý ministr izraelské obrany Jo'av Galant říká, že armáda by měla v Gaze být pouze z bezpečnostních důvodů. Nedávno ho však vyhodili z vlády. Izrael tedy evidentně směřuje k tomu, že se bude muset stát plnohodnotnou okupační silou v Gaze a starat se i o tamní obyvatelstvo. Izrael říká, že tam nebude vládnout ani Hamás, ani nikdo ve spolupráci s palestinskou autonomií.“

Tím se ale Izrael dostal podle Turečka do pasti, protože například Spojené státy a arabské země jako Egypt nebo Saúdská Arábie by byly ochotny se na civilní správě Gazy podílet, ale spolu s palestinskou autonomií.

„Z pohledu místních lidí je to ale Hamás, který představuje, ačkoli byl silně oslaben, záruku, že tam jakž takž bude pořádek. Před pár dny například Hamás potrestal lidi, kteří přepadli a vyrabovali humanitární konvoj, který mířil do Gazy. My tady tedy můžeme ze salonů a pražských kaváren debatovat, jak je potřeba situaci v Gaze řešit. Pro tamní obyvatelstvo, které žije v katastrofálních podmínkách, ale může být Hamás, který je do situace z velké míry dostal, v podstatě jediným možným řešením.“

Rok planých nadějí

V zajetí podle Izraele zůstává 97 osob, z toho 34 armáda prohlásila za mrtvé. Více než rok od napadení země Hamásem došlo pouze jednou ke klidu zbraní, kdy bylo propuštěno přes sto rukojmích.

Všechny další pokusy o dohodu, kterou se snažily zprostředkovat Spojené státy, Egypt či Katar, ztroskotaly. Katar navíc před pár dny oznámil, že končí s rolí zprostředkovatele, pokud Izrael a Hamás neprojeví upřímnou vůli vrátit se k jednacímu stolu.

„Dost možná to souvisí s tím, že se Katar dostal pod americký tlak, aby přestal poskytovat zázemí vůdcům Hamásu, kteří dlouhá léta sídlili v Dauhá. Jediným zprostředkovatelem tak v tuto chvíli zůstává Egypt. Bohužel všechny neúspěšné pokusy o dohodu narazily na požadavek Hamásu, že pokud propustí rukojmí, bude válka ukončena. To ale odmítá izraelský premiér Netanjahu, který opakovaně tvrdí, že i když budou propuštěni rukojmí, nebude to znamenat konec války,“ vysvětluje Tureček.

Netanjahu to podle něj říká mimo jiné i proto, že je pod velmi silným tlakem svých radikálních koaličních partnerů, kteří žádnou dohodu o návratu rukojmích, pokud by to znamenalo zastavení války, nepřipustí.

„Proto není překvapením, že byl odvolán ministr obrany Galant, který obvinil Netanjahua z toho, že mu vůbec nejde o rukojmí, že je vlastně obětoval, a to proto, aby mohl dál prodlužovat válku. Já si takto příkrý soud netroufám vyslovit, ale celé to k tomu směřuje. Izrael se v Gaze zakopává a rukojmí už evidentně nejsou tou hlavní prioritou,“ uzavírá Tureček.