Ministr Ganc opouští izraelský válečný kabinet. Premiér Netanjahu podle něj překáží vítězství v Gaze

Ministr Benny Ganc v neděli oznámil, že opouští izraelský krizový kabinet, který byl ustaven po vypuknutí konfliktu v Pásmu Gazy loni v říjnu. Zároveň premiéra Benjamina Netanjahua vyzval ke stanovení data předčasných voleb. Ministerský předseda v krátkém prohlášení Gance vyzval, aby neodcházel v době, kdy Izrael vede válku hned na několika frontách. Tel Aviv 20:15 9. 6. 2024 (Aktualizováno: 21:06 9. 6. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr Benny Ganc opouští izraelský válečný kabinet Benjamina Netanjahua | Foto: Nir Elias | Zdroj: Reuters

Odchod jediné středové síly z válečné vlády národní jednoty nicméně neohrozí parlamentní většinu samotné Netanjahuovy pravicové koalice, poznamenala agentura Reuters.

Premiér je podle Gance překážkou vítězství ve válce proti palestinskému hnutí Hamás a politické úvahy v jeho vládě brání strategickému rozhodování v konfliktu, který Izrael vede v odvetě za teroristický útok Hamásu ze 7. října.

„Netanjahu nám brání v postupu ke skutečnému vítězství. Proto dnes (v neděli) s těžkým srdcem, ale s plnou důvěrou opouštíme krizovou vládu,“ řekl Ganc na tiskové konferenci.

Řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci? Dva samostatné státy, míní dle výzkumu polovina Čechů Číst článek

Netanjahu vyzval ministra válečného kabinetu Gance, aby zůstal členem vlády a neopouštěl ji v době, kdy Izrael vede válku hned na několika frontách, informuje zpravodajský server The Times of Israel.

Netanjahu to podle The Times of Israel uvedl na síti X ještě v průběhu Gancovy tiskové konference, na níž někdejší opoziční lídr oznámil svůj odchod z nouzového kabinetu a vyzval premiéra ke stanovení data předčasných voleb.

Agentury upozorňují, že Netanjahu se nyní bude muset více spoléhat na své koaliční partnery z krajní pravice, kteří získají větší vliv na rozhodování. Vládní koalice drží v Knesetu 64 ze 120 křesel.

Gancův středový blok nicméně pomáhal získávat Netanjahuově vládě podporu doma i v zahraničí v době sílícího mezinárodního i domácího tlaku kvůli způsobu vedení války v Gaze, poznamenal Reuters.

Ganc byl před válkou jedním z předních představitelů opozice. Jeho rezignace se nicméně očekávala poté, co dal v květnu Netanjahuovi ultimátum do 8. června, aby představil jasnou strategii poválečného uspořádání v Pásmu Gazy.

Plánovanou tiskovou konferenci pak o den odložil kvůli sobotní rozsáhlé operaci izraelské armády zaměřené na záchranu rukojmích v Nusajrátu v Pásmu Gazy a jejím dopadům.