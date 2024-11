61 let od atentátu na Kennedyho. ‚Tohle místo má zvláštní sílu,‘ popisuje žena u bílého památníku

Od rohu ulice Main Street, přes Houston Street na roh s ulicí Elm Street je to sotva šedesát metrů. Tudy 22. listopadu 1963 projížděla kolona s prezidentem Johnem Fitzgeraldem Kennedym. Zahnula na Elm Street a jela po nájezdu dolů pod železniční viadukt. A před ním padl výstřel.

V podloubí okrouhlého památníku z bílého kamene, který je nad místem, kde střela zasáhla prezidenta Kennedyho, má svůj občasný krámek Roger Jones – malíř, který tu prodává pohlednice a obrázky.

Lidé sem podle něj přicházejí se jen tak projít a popovídat si o různých scénářích a konspiračních teoriích, jak to vlastně tenkrát bylo, co se odehrálo, kolik bylo střelců, kdo vlastně střílel.

„Lidé si chtějí porovnat to, co si přečetli, s realitou, což byl ostatně i můj případ. Chtěl jsem vidět místo a rozložení budov a představit si, jak to tu před šesti desetiletími vypadalo,“ říká pro Radiožurnál Jones.

„A pak je skupina lidí, kteří sem přicházejí z emočních důvodů. Nezapomenu nikdy na jednoho mladého muže, který sem přijel z Austrálie. Ptal jsem se ho, jestli je v Dallasu poprvé. Říkal, že už je podruhé tady na Dealey Plaza,“ vzpomíná.

„Ptal jsem se ho, co ho přivedlo právě na tohle místo. Byl dost starý na to, aby zažil Kennedyho. Vyprávěl mi, že jeho matka mu tehdy před lety řekla, že slyšela ve zprávách, že zabili Kennedyho. Pak si sedla a usedavě plakala. A to ho hodně poznamenalo,“ uzavírá Jones.

Památník z bílého kamene, který je nad místem, kde střela zasáhla prezidenta Kennedyho | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Paní Benedetta přijela s manželem do Dallasu z Milána. Její muž má na listopad roku 1963 jasné vzpomínky. Ráno ho vzbudila maminka a řekla mu, že zabili Kennedyho. Je to pro něj prý zážitek vidět místo, kde se něco takového stalo. Stále si totiž tu ranní smutnou chvíli pamatuje.

„Určitě má tohle místo zvláštní sílu. Byli jsme v muzeu a musím říct, že Američané umí velmi dobře rekonstruovat tehdejší události a prezentovat je. Je to velmi důležitá historická chvíle pro celou naši světovou společnost,“ řekla Benedetta.

Charismatický prezident

Šarmantní, usměvavý a vtipný politik John Fitzgerald Kennedy, zvolený do nejvyššího úřadu ve 43 letech, zosobňoval naději, mládí, úspěch a idealismus. „Neptejte se, co může vaše země udělat pro vás, ptejte se, co můžete vy udělat pro vaši zemi,“ zahajoval v lednu 1961 svůj prezidentský mandát.

Jednoho z nejoblíbenějších prezidentů USA zasáhly při jízdě otevřeným vozem texaským Dallasem, kde společně s manželkou Jacqueline v rámci volební kampaně zdravil jásající davy, výstřely do hlavy a krku. Nedlouho poté Kennedy v nemocnici zemřel. Útočníkem byl Lee Harvey Oswald. JFK byl pohřben 25. listopadu 1963 na arlingtonském hřbitově ve Washingtonu.

Necelých pět let poté nedaleko něj pochovali jeho mladšího bratra Roberta, kterého 6. června 1968 po pronesení projevu v demokratických primárkách v kuchyni kalifornského hotelu smrtelně zranil Sirhan Sirhan, mladík původem z Palestiny.

Budova na rohu Houston Street a Elm Street, odkud Lee Harvey Oswald zastřelil Johna Fitzgeralda Kennedyho | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas