‚Nové vyhodnocení situace.‘ Vojenské letectvo Izraele zakázalo svým příslušníkům cesty do zahraničí

Izraelské vojenské letectvo zakázalo svým příslušníkům cestovat do zahraničí. Uvedla to v pondělí agentura Reuters s odkazem na prohlášení mluvčího. Izraelský ministr obrany Joav Galant podle izraelských médií v neděli sdělil svému americkému kolegovi Lloydu Austinovi, že Izrael očekává úder z Íránu, který by mohl přijít tento týden. Tel Aviv 13:38 12. srpna 2024

Podle serveru The Times of Israel vojenské letectvo uvedlo, že opatření vyplývá z nového vyhodnocení situace. Zákaz se týká kariérních důstojníků a poddůstojníků, a ne lidí, kteří jsou v letectvu v rámci povinné vojenské služby.

S odvoláním na své zdroje izraelská média informují, že Galant Austinovi řekl, že Írán by mohl na Izrael zaútočit již během tohoto týdne. Podle stanice Kan se izraelští představitelé domnívají, že útok by mohl být větší než ten z dubna. Vedle Íránu by se do něj mohlo zapojit i jím podporované hnutí Hizballáh se základnou v Libanonu.

Írán tvrdí, že musí potrestat Izrael za útok, který v Teheránu zabil šéfa politického křídla teroristické organizace Hamás Ismáíla Haníju. Izrael se k útoku nepřihlásil. Masivní íránský útok z dubna za použití dronů a raket i díky spolupráci se spojenci nezpůsobil v Izraeli větší škody.