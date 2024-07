Protesty studentů v Bangladéši si vyžádaly nejméně 110 obětí. V zemi platí zákaz vycházení

V Bangladéši celou sobotu platí zákaz vycházení, který úřady vyhlásily kvůli studentským demonstracím. Počet obětí, které si střety studentů s bezpečnostními složkami vyžádaly, činí podle agentury Reuters nejméně 110, AFP píše o 115. Podle úřadů byly tento týden při střetech zraněny také tři stovky policistů. Premiérka šajch Hasína Vadžídová zrušila kvůli situaci v zemi plánované návštěvy Španělska a Brazílie. Dháka 18:05 20. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Studenti protestují proti systému přidělování pracovních míst ve veřejném sektoru | Foto: Mohammad Ponir Hossain | Zdroj: Reuters

Bangladéšské úřady na sobotu vyhlásily zákaz vycházení s výjimkou od 12.00 do 14.00 místního času, aby lidé mohli jít na nákupy a vyřídit si neodkladné záležitosti. V ulicích kromě policie zasahuje i armáda, píše agentura AFP. Zákaz by měl platit do neděle 10.00 místního času, vláda mezitím situaci v zemi vyhodnotí.

V Bangladéši už týden protestují studenti. Počet obětí ze střetů s policií vzrostl na 50 Číst článek

Studenti protestují proti systému přidělování pracovních míst ve veřejném sektoru. Nově navržený systém značně zvýhodňuje děti válečných hrdinů, kteří v roce 1971 bojovali za nezávislost země na Pákistánu, a podle studentů je diskriminační.

V posledních dnech demonstranti požadují i odchod premiérky. Studentské organizace a opoziční strany mluví o zatýkání v jejich řadách.

Studentské protesty v zemi trvají již několik týdnu, napětí však výrazně stouplo tento týden. Podle propočtu agentury Reuters od začátku týdne v souvislosti s protesty zemřelo 110 lidí, agentura AFP uvádí 115 mrtvých.

Úřady oficiální počty mrtvých nezveřejnily. Informovaly ale, že se při zásazích proti studentům zranilo na 300 policistů. Podle zdrojů agentury AFP nejméně polovina mrtvých přišla o život kvůli policejní střelbě.

Ve čtvrtek úřady nechaly vypnout internetové připojení, což ztěžuje komunikaci uvnitř země i se zahraničním.