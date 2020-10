Západ nás má za barbary, odpovědí na sankce bude třetí světová válka, hlásají ruská státní média

Současné Rusko může Američanům připadat děsivé, když slyší o vměšování do voleb, travičství a dalších nepěkných činech. Ale podívejme se i na to, co Rusům říká jejich státní televize, píše ruská novinářka Anna Němcovová na americkém serveru Daily Beast. Moskva 9:33 4. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Putin nedávno v televizi řekl, že „ruské jaderné zbraně mohou zasáhnout celý svět a nadzvukové rakety Avangard dokážou zničit území velikosti Texasu či Francie“. Podle Putina za to mohou Spojené státy | Foto: Vitaly V. Kuzmin

Všímá si, že běžným tématem ruských propagandistických pořadů je hrozící třetí světová válka. Moderátor Vladimir Solovjov, který je často označovaný za hlavního propagandistu Kremlu, v televizi večer co večer odsuzuje západní „ekonomicky dusivou“ strategii uvalování sankcí a naznačuje, že logickým důsledkem bude válka.

Solovjov a hosté jeho debatního pořadu vždycky dospějí k závěru, že ruští politici i podnikatelé by měli se Západem přerušit veškeré styky, a to i s vlastními příbuznými, kteří tam žijí. Solovjov tvrdí, že konflikt mezi Ruskem a Západem začal už ve 13. století. „Západ si myslí, že jsme barbaři, zatímco on je civilizovaný, a proto má právo nám radit, jak máme žít a chovat se,“ prohlašuje moderátor.

Debata se vždy vyostří. Minulý týden prokremelský politolog Sergej Kurginjan, jenž má blízko k tajným službám, obvinil Západ, že Rusko rozděluje tím, že na Dálném východě vytvořil pátou kolonu – už dva měsíce tam probíhají demonstrace proti Putinovi. Právě na Dálný východ jel protestující podpořit vůdce opozice Alexej Navalnyj, když byl otráven Novičokem.

Kurginjan opakovaně kritizuje ruskou elitu, která v jeho pohledu usiluje o splnění naivního snu, že se stane součástí evropské společnosti. A oblíbený deník Komsomolskaja pravda nedávno zase napsal, že „kvůli ruské vakcíně proti covidu-19 hrozí světu třetí světová válka“.

Sankce jako vtip

Podle listu Evropská unie a Spojené státy zuří, že Rusko prodává miliony dávek své vakcíny Brazílii a Africe. Co vyvolalo tuto nejnovější vlnu propagandy?

Minulý týden uvalil Washington nové obchodní sankce na ruského oligarchu Jevgenije Prigožina, jemuž se říká „Putinův šéfkuchař“. Jeho podniky jsou spojovány s armádou žoldáků a trollími farmami, které mají stát za vměšováním do amerických voleb. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo naznačil, že Novičok, kterým byl otráven Navalnyj, pocházel od nejvyšších ruských představitelů.

Zesílil tak tlak na Putina, aby otravu vysvětlil, jinak prý Rusko čekají další sankce. Evropská unie a Británie zase chystají opatření proti Putinovu partnerovi, běloruskému prezidentovi Alexandru Lukašenkovi, kvůli násilným zásahům proti opozici a zfalšovaným volbám.

Jestli bude Západ dál trestat Putinovy spojence hospodářskými sankcemi a blokovat pohyb Rusů po světě, přijde Kreml s novou strategií navazování spojenectví s nepřáteli Západu, zdůrazňují ruská státní média. Podle provládního politologa Sergeje Markova Moskva „rozmístí vojáky a spojence v Turecku a Čína si nás bude za tak odvážný krok vážit“.

Ruská propaganda hlásá, že Putin a jeho spojenci se stahují ze světa, jako by byli v obléhaném hradu. Schopnost Ruska bránit se sankcemi je však omezená.

Před několika týdny je uvalil čečenský prezident Ramzan Kadyrov na Pompea poté, co americké ministerstvo zahraničí potrestalo členy Kadyrovovy rodiny. To však bylo považované spíše za vtip, protože americký ministr v Čečensku nemá žádný majetek ani bankovní konto. Přesto se o tom mluvilo ve zprávách a moderátoři Kadyrova chválili.

Nastane příměří, anebo válka?

Německo a Francie nyní požadují, aby Kreml vyšetřil otravu Alexeje Navalného. Poslední dvě desetiletí však ukázala, jak vehementně Putin vzdoruje všem požadavkům Západu, a naopak stupňuje protizápadní rétoriku.

Nedávno v televizi řekl, že „ruské jaderné zbraně mohou zasáhnout celý svět a nadzvukové rakety Avangard dokážou zničit území velikosti Texasu či Francie“. Podle Putina za to mohou Spojené státy, protože v roce 2002 odstoupily od smlouvy, která zakazovala budování protiraketové obrany (ABM), a Rusko proto muselo vyvinout odpovídající útočný arzenál pro zachování rovnováhy.

Putin také minulý týden vyzval Bílý dům k uzavření „příměří v informační válce“. Novinářka Němcovová ale tuto pobídku nebere příliš vážně, protože podle západních zpravodajců se už Kreml do amerických prezidentských voleb vměšuje.

Analytik Markov nicméně vysvětluje, že Moskva očekává rétorické vyostření. „Ruské zpravodajské služby Putina informovaly, že v době amerických voleb přijdou drsné útoky na jeho osobu a konflikt vstoupí do výbušné fáze. Takže je čas nakoupit si zásobu konzerv,“ cituje politologa americký server Daily Beast.