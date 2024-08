Rusové vyrábějí zbraně stylem z ruky do pusy. Používají je, jakmile sjedou z pásu, míní vyšetřovatel

Ruská řízená střela, která minulý měsíc dopadla na dětskou nemocnici v Kyjevě, podala světu zprávu o stavu ruského obranného průmyslu. Podle nevládní organizace, která střelu zkoumala, byla totiž vyrobena až letos na jaře. Při útoku na nemocnici 8. července zemřeli dva lidé a více než 30 jich bylo zraněno, včetně osmi dětí, připomíná deník The New York Times. Kyjev 20:00 11. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranáři a dobrovolníci u dětské nemocnice Ochmatdyt, která byla poškozena při ruském raketovém útoku v Kyjevě | Foto: Thomas Peter | Zdroj: Reuters

Ch-101 je nejmodernější ruská vojenská střela s plochou dráhou letu odpalovaná z bombardérů v ruském a běloruském vzdušném prostoru. Ukrajina jich mnoho sestřelila pomocí raket protivzdušné obrany, jako je Patriot.

Vyšetřovatelé z nezávislé skupiny se sídlem ve Velké Británii dekódovali výrobní značky na několika zbytcích rakety, které shromáždily ukrajinské úřady.

„Střela (která zasáhla nemocnici - pozn. red.) byla vyrobena ve druhém čtvrtletí roku 2024,“ uvedl v rozhovoru s The New York Times Damien Spleeters, který vedl operace skupiny na Ukrajině. „To tedy znamená mezi 1. dubnem a 30. červnem 2024. Vzhledem k tomu, že útok proběhl 8. července, znamená to, že raketa byla vyrobena osm dní až 12 týdnů před úderem,“ popsal.

Od listopadu 2022 vyšetřovatelé skupiny zkoumali fragmenty z 12 řízených střel Ch-101 a zjistili, že většina z nich byla odpálena přibližně do dvou měsíců od data jejich výroby. Dvě ze střel Ch-101, které vyšetřovatelé analyzovali na konci roku 2022, byly vyrobeny v letech 2018 a 2019, ale všechny, které od té doby viděli, byly vyrobeny jen několik měsíců před jejich odpálením.

To je podle Spleeterse důkaz, který by mohl naznačovat, že ruská armáda rychle vyčerpala své předválečné zásoby. Podle The New York Times je to také důkazem, že Rusko pokračuje ve výrobě pokročilých zbraní navzdory sankcím vedeným Západem, jejichž cílem je zpomalit jejich výrobu.

Podle Spleeterse není jasné, zda se sankcím uvaleným na podařilo výrobu omezit. „Je možné, že nemají přístup ke komponentům, ale mají dostatečné zásoby, aby mohli pokračovat ve výrobě,“ řekl o ruském obranném průmyslu. „Zdá se, že jsou stále schopni vyrábět Ch-101 jako dříve, ale je to výroba typu z ruky do pusy,“ míní vyšetřovatel.

„Vyrobí je a použijí je téměř okamžitě. A to je činí zranitelnými vůči jakémukoli narušení jejich dodavatelského řetězce,“ dodal Spleeters.

