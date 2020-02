Vydavatel zablokoval otázky o Pellegriniho sexuální orientaci. Šéfredaktorka Plus 7 dní podala výpověď

Šéfredaktorka slovenského týdeníku Plus 7 dní Katarína Šelestiaková podala výpověď. Důvodem je stažení části rozhovoru s premiérem Petrem Pellegrinim, což požadoval vydavatel a podle Denníku N, který zprávu přinesl, i Úřad vlády. Otázka cílila na Pellegriniho sexuální orientaci. Šelestiaková tvrdí, že premiér by měl na podobné dotazy reagovat bez problému, obzvláště když jeho strana proti LGBT komunitě bojuje. Bratislava 20:17 19. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský premiér Peter Pellegrini spekulace o své orientaci odmítá | Foto: David W. Cerny | Zdroj: Reuters

Obsah dotazů redaktora týdeníku Pavla Knapka se vztahovaly k vtipům, které o Pellegrinim kolují na sociálních sítích, především, na satirickém portálu Zomri. Ty často odkazují na vliv předsedy strany Smer Roberta Fica na Pellegriniho rozhodování, případně míří na jeho údajnou homosexuální orientaci, , napsal Denník N.

Na dotaz, zda jsou tyto narážky pravdivé, odpověděl Pellegrini „ne“.

Diskuse mezi novinářem a slovenským premiérem na toto téma se ale do finální textové podoby rozhovoru, který vyšel ve středu, nedostala.

Podle deníku SME na stáhnutí rozhovoru mělo tlačit vydavatelství News and Media Holding (NMH), a to po zásahu Úřadu vlády.

„Vydavatel v diskusi s vedením redakce Plus 7 dní nikdy nezpochybnil samotné vydání uvedeného rozhovoru, avšak žádal šéfredaktorku týdeníku, aby část rozhovoru, která se týkala sexuální orientace, nebyla publikována a zveřejňována,“ řekla listu mluvčí NMH Martina Šebová.

Podle tiskového oddělení slovenské vlády Pellegrini navrhl vypustit otázku ohledně portálu Zomri, aby mu nedělal reklamu. Odpověď Úřad vlády na svůj návrh nedostal.

‚Respondent nesouhlasil‘

Šebová SME potvrdila, že Pellegrini se zveřejněním otázky nesouhlasil. Vysvětlila také, že všechny rozhovory s politickými autoritami podléhají autorizaci. „Respondent vyjádřil nesouhlas s tím, jak byla zveřejněna část rozhovoru, která obsahovala intimní otázky.“

„Sexuální orientace jakéhokoli politického lídra nijak nesouvisí s jeho schopností vykonávat profesi, nesouvisí ani s veřejným zájmem a proto do takového rozhovoru nepatří,“ dodala Šebová.

Podle šéfredaktora portálu Aktuality.sk je ale otázka na sexuální orientaci politika legitimní v případě, že vede do voleb stranu, jejíž představitelé útočí na homosexuály. „Voliči Smeru jsou velmi konzervativní a byť prominuli ‚smerákům‘ množství korupčních kauz, homosexuál v čele kandidátní listiny by byl problém. Existenční. Může to fakticky znamenat absolutní porážku Smeru,“ tvrdí Peter Bárdy.

Rozhodnutí odejít

Svůj odchod oznámila Šelestiaková na poslední straně aktuálního vydání týdeníku. „Lídr strany, která prostřednictvím svých čelných představitelů bojuje proti LGBT a do omílání otevírá marginální hodnotové otázky, zjevně se vymezující ve vztahu k sexuálním menšinám, by měl zvládnout otázky týkající se jeho orientace,“ napsala ve svém komentáři. Dodala, že panika a nepřipravenost premiéra na takové téma potvrdily, že v tomto ohledu byly otázky správně mířené.

„Šéfredaktor, který politikům i různým Kočnerům dovolí rozhodovat, na co se mohou redaktoři ptát, není novinář, ale chová se více jako placená PR agentura. A takových je, bohužel, stále více,“ dodala.

Odcházející šéfredaktorka se k incidentu dále odmítla vyjádřit. Podle Šebové si tento týden vzala dovolenou a její pracovní úvazek se bude řešit příští týden.

Finanční skupina Penta, která NHM vlastní, kauzu nekomentovala a tvrdí, že do chodu médií nijak nezasahuje. „Jako akcionář do obsahu médií nezasahujeme a neučinili jsme tak ani v tomto případě,“ uvedl mluvčí Penty Gabriel Tóth.