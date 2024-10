‚Je nám trapné.‘ Slovenští lékaři opět hromadně podávají výpovědi, i kvůli platům

Přes 2700 nemocničních lékařů na Slovensku, což je více než polovina jejich celkového počtu, začíná hromadně podávat výpovědi. Vyplývá to z úterního vyjádření lékařského odborového sdružení (LOZ). Krok zdůvodňuje neřešením problémů ve zdravotnictví a rovněž konsolidačním balíčkem, kterým vláda snížila tempo růstu platů zdravotníků. Bratislava 15:44 29. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Je nám trapné, že Slovensko už potřetí musí zažít výpovědi lékařů, aby se vláda konečně zabývala zdravotnictvím,“ uvedl předseda lékařských odborů na Slovensku. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zaměstnanci na Slovensku mají zpravidla dvouměsíční výpovědní lhůtu, což by v případě lékařů znamenalo jejich odchod z nemocnic na přelomu letošního a příštího roku. Vyjádření slovenského ministerstva zdravotnictví ČTK zjišťuje.

Podobný krok LOZ v roce 2011 ochromil na Slovensku chod nemocnic. Předloni si pak lékaři rovněž výpověďmi vymohli od tehdejší vlády zvýšení platů a příslib dalších opatření ve zdravotnictví. V obou případech nebyla u moci strana Směr-sociální demokracie současného premiéra Roberta Fica, který je ministerským předsedou už počtvrté. Zdravotnická zařízení na Slovensku se dlouhodobě potýkají s nedostatkem personálu.

„Je nám trapné, že Slovensko už potřetí musí zažít výpovědi lékařů, aby se vláda konečně zabývala zdravotnictvím. Věříme, že vláda se vzpamatuje a začne věci řešit ve prospěch pacientů. Vlády nás opakovaně přesvědčily, že věci se ve zdravotnictví hýbou jen tehdy, když jsou na stole lékařské výpovědi,“ řekl novinářům předseda LOZ Peter Visolajský.

Sdružení LOZ už dříve tvrdilo, že nynější vláda porušila dohodu státu s LOZ z roku 2022 o úpravě platů zdravotníků, kterou v minulosti podpořil i Směr-SD. Nynější Ficův kabinet v rámci konsolidačního balíčku na začátku října prosadil snížení tempa růstu platů zdravotníků. V reakci na tento krok rezignovala ministryně zdravotnictví Zuzana Dolinková. Její nástupce v úřadu Kamil Šaško pak ohlásil, že tempo růstu platů zdravotních sester a záchranářů by se nakonec snižovat nemuselo, pomaleji by proti původnímu pravidlu ale rostly výdělky lékařů. To odmítli jak zástupci zdravotních sester, tak sdružení LOZ.

Visolajský v úterý také odmítl plány nynější vlády transformovat nemocnice na obchodní společnosti. Uvedl, že Fico v minulosti takovou změnu odmítal a označil ji za krok k privatizaci zdravotnických zařízení. LOZ rovněž vystupuje proti rostoucím ziskům soukromých firem při podnikání ve slovenském zdravotnictví. V něm se angažují například skupiny Penta a Agel, jež podnikají rovněž v Česku.