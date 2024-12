Trump zvažuje změnu v nominaci na funkci ministra obrany. Moderátora Hegsetha má nahradit DeSantis

Zvolený americký prezident Donald Trump podle listu The Wall Street Journal zvažuje, že změní své rozhodnutí nominovat do funkce ministra obrany moderátora televize Fox News Petea Hegsetha. Nahradit by jej podle listu mohl guvernérem Floridy Ronem DeSantisem. Důvodem je osobní život čtyřiačtyřicetiletého moderátora, uvádí The Wall Street Journal.

