Z možné stovky tanků Leopard 2 dostane Ukrajina zlomek, mnoho zemí se do dodávky nezapojí

Dlouho to vypadalo, že Ukrajina může dostat i stovku tanků Leopard 2. Nakonec jich ale může být jen zlomek a otázkou je, za jak dlouho vůbec dorazí. Mnoho spojenců se totiž do zbrojních dodávek nezapojí a naráží to i na technické limity. Pro Radiožurnál to řekl zpravodaj Českého rozhlasu v Německu. Berlín 17:58 20. února 2023

Kyjev měl potvrzenou dodávku minimálně 62 tanků, ale už se to snížilo na číslo 44. Většinou půjde o starší typ A4, na který se už nevyrábí díly - věnují ho Poláci, Španělé a Norové. Mnoho zemí, které je původně slibovaly, s tím pořád váhají a Německo se je snaží přemluvit.

Samotný Berlín dodá modernější verzi A7, kterou pošle ještě Portugalsko. Spolková vláda je ale obecně zklamaná, že ten zájem o pomoc není tak velký, jak to původně vypadalo. Někteří lídři se odmlčeli anebo si dodávky tanků rovnou rozmysleli. Německo na ně vyvíjí nátlak, aby se přidali k ostatním. Příkladem je zejména Finsko, které o věnování tanků mluvilo mezi prvními, ale teď od toho víceméně úplně upustilo.

Také Nizozemsko, které otevřeně uvažovalo o darování 18 moderních strojů a další země, které se do té pomoci zapojí, ten výsledný příspěvek dost proškrtali. Třeba Španělsko reálně přemýšlelo o zaslání až padesátky Leopardů, nakonec jich Madrid pro Ukrajinu vyhradil pouhých pět s tím, že výhledově by se mohlo ještě pár jednotek přidat.

Náhradní plán

Ukrajině se ve velkém pošlou i starší tanky Leopard 1. Ty sice vznikly v šedesátých letech, ale Kyjev dostane jejich poslední vývojovou verzi. A to v obrovských počtech. Země jich získá nejméně stovku a teoreticky ještě jednou tolik - podle toho, jak rychle se stroje připraví.

Do konce roku by jich mělo dorazit něco kolem 80, problémem jsou ale chybějící díly a munice. Německo tak otevřelo jednání s Polskem a koncernem Rheinmetall, aby se vymyslelo nějaké řešení a případně znovu spustila výroba hlavně těch náhradních dílů.

Ukrajina o Leopardy 1 žádá skoro od začátku války a i přes stáří jejich konstrukce soudí, že pořád jde o užitečné stroje a při velkých počtech mohou i na frontě sehrávat klíčovou roli. Ukrajinská armáda je dostane ze skladů německých zbrojařů, část z nich půjde i ze zásob Nizozemska nebo Dánska s tím, že se ještě vyjednává o další padesátce strojů, o které se stará jeden belgický koncern.

Samostatným problémem ale zůstává munice, protože Leopard 1 má o něco menší ráži než typ 2. Zásobu nábojů má jen pár zemí v čele s Brazílií. Jenže ta už vývoz oficiálně odmítla, protože vinu za ruskou invazi nepřímo přičítá i západním zemím. Ukrajina teď musí pro začátek počítat s asi 20 000 náboji z německých skladů s tím, že by se měla rychle rozjet výroba dalších zásilek, které už má být udržitelná.

Problémy na hranicích

Německé zbraně se teď opravují hlavně na Slovensku, některé i v Litvě. Z hlediska údržby to ale přináší problémy, z nichž nejzásadnější je vzdálenost. Nejlepším místem i geograficky pro opravny je Polsko, které je ale nechce hostit, pokud by z toho nemohly těžit jeho vlastní státní zbrojovky. Takže v praxi to funguje doteď. Takže porouchané houfnice musí třeba z Chersonu urazit 1400 km, než dojedou do opravny v Litvě.

Další areál je na Slovensku, které podle deníku Süddeutsche Zeitung nebo magazínu Business Insider celou práci stěžuje. Na opravené stroje chce údajně uvalit vysoká cla, protože ty zbraně přejely hranice do Evropské unie. Tam se jim namontují náhradní díly a s nimi pak unii zase opouštějí.

Bratislava se odvolávala na evropská pravidla. U slovenských hranic se tak štosují systémy, které nutně potřebují údržbu a jen se čeká, jestli Slovensko ta celní pravidla neupraví.

Jeho vláda to sice zpochybňuje, ale ta situace zřejmě došla už dost daleko, protože Polsko to donutilo k ústupku a nově naznačuje, že opravny zbraní nakonec přece jen postaví u sebe. Tanky Leopard se tak nejspíš budou po špatných zkušenostech opravovat přímo v Polsku.