Biden v Kyjevě je symbolické gesto. Ukrajinci ale z výsledku schůzky mohou být zklamáni, říká expert

Již nějakou dobu se vědělo, že krátce před prvním výročím ruské vojenské agrese proti Ukrajině se americký prezident vypraví na schůzku se spojenci do Varšavy. Schůzku provázely dohady, jestli se tam Joe Biden sejde i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Pondělí přineslo poněkud jiný scénář - šéf Bílého domu dorazil přímo do Kyjeva. Ukrajinský historik Radomyr Mokryk se vyjádřil k Bidenově návštěvě. Návštěvu amerického prezidenta provázela přísná bezpečnostní opatření.

Předpokládám, že návštěvu amerického prezidenta provázela mimořádně přísná bezpečnostní opatření – co všechno zahrnovala, soudě podle dostupných informací?

První zvěsti o tom, že se něco podobného může dít, přišly ráno s tím, jak bylo blokováno celé centrum Kyjeva a ta část města, kde se nachází americké velvyslanectví. Potom se začalo spekulovat, že možná přijede americký prezident a on skutečně přijel. Měli jsme přitom i vzdušný poplach, před chvílí skončil.

Ukrajinský historik Radomyr Mokryk a vojenský analytik Jiří Vojáček k Bidenově návštěvě v Kyjevě.

Podařilo se návštěvu předem utajit? Kdy o ní začala referovat ukrajinská média?

V podstatě ano. Myslím, že i média si toho začala všímat teprve dopoledne právě kvůli tomu, že se lidé nemohli dostat do centra města. A začalo se spekulovat, proč vlastně se něco takového děje.

A postupně se přišlo na to, že se očekává nějaký vysoký host. Až kolem poledne bylo oficiálně potvrzeno, že Joe Biden je v Kyjevě, když se sešel s prezidentem Volodymyrem Zelenským.



Tuší se, která místa Joe Biden v Kyjevě navštívil?

První místo, kde ho zahlédli, je vlastně samotné centrum Kyjeva, tzv. michailovské náměstí. Tam je pomník vojáků, kteří padli na frontě od roku 2014, a americký prezident jim vzdal hold.

Poté následovala návštěva v rezidenci ukrajinského prezidenta. Další program není znám, a to právě kvůli bezpečnostním důvodům.

Obvykle zahraniční politici jezdí do Kyjeva vlakem. Je to i případ amerického prezidenta?

Ano, podle všeho ten poslední kus cesty Joe Biden musel absolvovat vlakem. Toto je z hlediska bezpečnosti asi ta jediná možnost.

Symbolické gesto

Jak důležitá byla pro Ukrajinu návštěva amerického prezidenta? Ze symbolického nebo psychologického hlediska.

Jedná se o symbolické gesto solidarity a podpory. Symbolické gesto především proto, že je téměř rok od ruské invaze. Kromě toho zítra (v úterý pozn. red.) ruský prezident Vladimir Putin bude mít projev v ruském parlamentu, Federálním shromáždění, což jaksi naznačuje, že asi bude vysvětlovat další strategii války proti Ukrajině.

Proto je gesto Joe Bidena navýsost symbolické. Ale samozřejmě, že velice důležité jsou i praktické věci. Už nyní byl vyhlášen další balíček vojenské pomoci v rozsahu půl miliardy dolarů.

Na historika Radomyra Mokryka navazuje vojenský analytik Jiří Vojáček, který se situaci na Ukrajině také věnuje.

Jak důležitá návštěva amerického prezidenta v Kyjevě byla? Předpokládám, že ten význam je spíš symbolický, že ty podstatné věci, které Joe Biden i Volodymyr Zelenskyj po své schůzce prezentovali, už byly předjednané v předstihu…

Myslím, že to říkáte naprosto správně. Dovolím si tvrdit, že Ukrajinci nebo bojující vojáci na frontě zřejmě budou možná malinko zklamaní z toho, co Joe Biden přivezl. Dá se předpokládat, že přivezl slib dodávky nových raket pro systémy HIMARS, moderních raket s dostřelem až 150 km.

Zároveň se spekuluje o tom, že by mohl urychlit dodávky tanků ABRAMS, protože o těch Američané prohlásili, že je dodají až na konci letošního roku. Nemyslím si, že by přislíbil to, co chtějí Ukrajinci poměrně dlouhou dobu, to znamená bojové letouny. Ten výsledek bude takový, jaký byl zhruba před 14 dny dojednán, přesně, jak jste říkal.



Americký prezident Biden řekl, že Ukrajina dostane nový balík vojenské pomoci v hodnotě 500 milionů dolarů (přes 11 miliard korun), co bude zahrnovat?

Z té částky a i z jednání, která probíhala v posledních dnech, se dá s velkou pravděpodobností mluvit o tom, že vlastně jádrem toho, co prezident Biden na Ukrajinu přivezl, byl příslib raket GLSDB.

To jsou speciální nové rakety do systému HIMARS, které oproti těm současným (které dostřelí 70 až 80 km) jsou schopné doletět až na vzdálenost 150 km, což právě ukrajinské armádě dá možnost pokrýt ze současně obsazených území poměrně značnou část poloostrova Krym.

Budou tím moci zasahovat cíle hluboko v ruském vnitrozemí, myšleno na území Ukrajiny. To znamená, že to zřejmě bude spolu s velkým přísunem munice, které se Ukrajincům v posledních měsících těžce nedostává. To je největší nejkonkrétnější příslib. A jak říkám, pravděpodobné je i to, že se urychlí, možná zvýší počet dodávaných tanků ABRAMS.

Utajená návštěva

Ukrajinský prezident Zelenskyj uvedl, že se svým americkým protějškem Bidenem v Kyjevě jednali o zbraních dlouhého doletu. Tím tedy rozumíte ty rakety s doletem 150 km nebo ve hře mohou být i nějaké další zbraně s delší dráhou doletu?

Myslím, že z těch spekulací si můžeme vyloučit všechno, co nosí americká letadla. Protože si myslím, že Američané v současné době ještě nejsou (stále to tak z jednání vypadá) připraveni dodat na Ukrajinu například letouny F-16.

Pokud by tomu tak bylo, pak zřejmě i v tom balíčku munice by mohly být střely s plochou dráhou letu. Na druhou stranu 500 milionů dolarů není tolik, aby se do toho vešla byť jen třeba jedna stíhací letka. Pak existují ještě výkonnější rakety, které mají dostřel přes 300 až k 500 kilometrům.

Ovšem ty dlouhodobě Ukrajinci chtějí. Američané je odmítají dodávat právě proto, že se obávají, že by mohly být zacíleny přímo do ruského vnitrozemí. Pokud by ty rakety na Ukrajině skutečně byly, tak si myslím, že Ukrajinci by neodolali bombardovat města jako Bělgorod nebo Orel, což jsou velká města vlastně za hranicí.

Tam se vyrábějí nebo opravují tanky nebo se dává dohromady většina ruských jednotek. Ale tyto rakety, jak říkám, ty zřejmě Američané ještě nedodají.



Jak se připravují takovéto návštěvy? Dá se to utajit tak, aby o tom Rusko opravdu dopředu nevědělo?

Já si myslím, že dá, protože dlouhá léta se spekuluje o tom, že zatímco Rusové mají v Evropě spoustu svých agentů, včetně těch nejvyšších politických pater, to znamená blízko německé, francouzské, britské vlády, blízko orgánů Evropské unie, tak v Americe ne.

Dostat se například do Pentagonu nebo v americkém establishmentu blízko prezidentské kanceláři je velmi složité a já si dokážu představit, že o této návštěvě, o tom, že vlastně pan prezident Biden nepojede jenom do Varšavy, ale že se vydá ještě o 1000 km dál do Kyjeva, by mohli vědět opravdu jenom jednotlivci v rámci americké administrativy.

To znamená, je velmi pravděpodobné, že to Rusové nevěděli. I kdyby to věděli, tak si myslím, že by si nedovolili například poslat na Kyjev bombardéry, protože to by skutečně eskalovalo ten konflikt do podoby, kterou si oni nepřejí.