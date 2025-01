Česká ambasáda v USA razí nový styl diplomacie, díky sportu může najít jiné kontakty a lépe propagovat stát

Hudba spojuje národy. Totéž se dá říct i o sportu. Díky sportu se dají navázat hluboká přátelství. Proto se v něm začíná prosazovat nová disciplína - sportovní diplomacie. Jejím smyslem je přes sportovní aktivity propagovat svou zemi a navazovat kontakty, které pak mohou pomoci rozvoji sportu. To se může odrazit i v obchodních a politických vztazích mezi státy. Největším hřištěm pro českou sportovní diplomacii jsou Spojené státy. Od stálého zpravodaje New York 17:29 5. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká ambasáda v USA razí nový styl - sportovní diplomacii | Zdroj: Česká ambasáda v USA

Nejen přátelské zápasy ve fotbale nebo hokeji, ale i tréninkové pobyty nebo vystoupení sportovních vyslanců. To jsou některé způsoby, jak budovat lepší mezistátní vztahy pomocí sportu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu o budování sportovní diplomacie v USA

„Je to poměrně nová věc. Kde jinde s takovou věcí začít než v USA. Spojené státy jsou známé tím, že mají kvalitu v mnoha sportech a také speciální výukou a poskytováním stipendií pro talentované děti na univerzitách. To nás zajímá a do sportovní diplomacie to patří,“ popisuje český velvyslanec ve Spojených státech Miloslav Stašek.

„My se snažíme složit novou platformu z institucí, ambasád, diplomatů a ministerstva zahraničí, kam bude patřit například organizace sportovních akcí. Je to dobrý diplomatický nástroj, kterým můžeme oslovit společnost a nebo pomoct našim sportovcům ke špičkovému vzdělání. Bavíme se s americkou stranou o americkém fotbalu, baseballu, v čem nám mohou pomoci se výrazně posunout. Z našeho pohledu jde o novou a zajímavou formu uchopení vztahů s USA,“ doplňuje Stašek.

Jídlo, hudba a sport

Na českém velvyslanectví ve Washingtonu se sešli diplomaté z různých zemí, kteří mají na starosti veřejnou diplomacii a tíhnou ke sportu nebo jsou aktivní sportovci.

Carla Cabrera Cuadrado je z ambasády Španělska a sport považuje za důležitý způsob poznávání se mezi národy.

„Sport totiž spojuje různé komunity bez ohledu na rozdílné názory na politiku, vzdělávací systémy nebo náboženství. Není při něm ani překážkou jazyková bariéra. Hodnoty jako týmová spolupráce, disciplína nebo fair play jsou velmi univerzální,“ popisuje Cuadrado.

To stejné si myslí Jan Woska, kulturní atašé českého velvyslanectví a velký sportovec.

„Být sportovním diplomatem znamená umění využít sport jako nástroj komunikace s veřejností a diplomaty. Můžeme využít například muziku, ale také se chceme pochlubit výbornými sportovci. Není to jen o výkonech, ale o komunikaci jiným způsobem. Sport spojuje stejně jako dobré jídlo nebo hudba,“ myslí si Woska.

Sportovní i politické kontakty

„Každý rok máme pět až šest akcí tohoto typu. Má oblíbená byla loňská akce Czech Sports Diplomacy Days v Atlantě. Tam jsem se sešli s našimi sportovními vyslanci, veslařkou Danielou Nacházelovou a fotbalistou Liborem Bolfem, kteří udělali workshop s místními dětmi. Bylo jich asi sto a jsou ze znevýhodněné komunity. Připravili jsem pro ně program a povídání o překonávání nástrah života pomocí sportu. Pro českou ambasádu to znamenalo nejen sportovní, ale i politické kontakty. Pro děti byl velký zážitek vidět sportovce, kteří byli na olympiádě,“ dodává Woska.

Letos bude jednou ze stěžejních akcí české sportovní diplomacie tréninkový kemp národního basebalového týmu na Floridě, při kterém si naši reprezentanti zahrají i se známými americkými týmy. Pracuje se také na prvním utkání zámořské NBA na české palubovce.