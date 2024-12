‚Utlačovatel a oběť by neměli mít stejné zacházení.‘ Lídr syrských rebelů chce konec sankcí proti Sýrii

Lídr syrských rebelů v rozhovoru se stanici BBC řekl, že Západ by měl odstranit sankce uvalené proti Sýrii. Ahmad Šara, dříve známý pod svým bojovým jménem Abú Muhammad Džúlání, podotýká, že „oběť a utlačovatel by neměli mít stejné zacházení“. Vymezil se rovněž vůči afghánskému Tálibánu a řekl, že Sýrii nečeká stejná budoucnost. Šara například ujistil, že hodlá respektovat práva žen. Jím vedení rebelové svrhli režim Bašára Asada 8. prosince. Damašek 9:50 19. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vpravo lídr syrských rebelů Ahmad Šara při rozhovoru se zvláštním vyslancem OSN pro Sýrii Geirem Pedersenem (vlevo) (15. prosince 2024) | Foto: | Zdroj: Abaca Press / Profimedia

Sýrie je unavená válkou a není hrozbou pro své sousedy ani pro Západ, řekl Šara, šéf islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS), který vedl bleskovou ofenzívu pro Asadovým vládním silám. S novinářem britské stanice BBC mluvil Šara v prezidentském paláci v Damašku, který byl jedním ze symbolů svrženého režimu.

„Panují obavy, že se chcete zachovat jako Tálibán v Afghánistánu,“ řekl Šarovi novinář BBC Jeremy Bowen. Syrský lídr, pro rozhovor oblečený v bledě modré košili a šedém saku, to jasně odmítl.

„Afghánistán je kmenová společnost. Sýrie je úplně jiná. Náš způsob vládnutí je jiný, lidé prostě přemýšlejí jinak. Vládnoucí systém bude v souladu se syrskou historií a kulturou,“ uvedl Šara. Zdůraznil rovněž, že v Idlibu, kde poslední roky vládla syrská opozice, jsou posledních osm let univerzity, na které chodí většina žen. „Myslím, že podíl žen je přes 60 procent,“ uvedl.

BBC popisuje, že Šara má dlouhou historii jako džihádistický bojovník – už před asi 20 lety vedl povstání proti Američanům v Iráku. Jeho uskupení HTS pokládá USA, Evropská unie i další za teroristickou organizaci. Šara uvádí, že s teroristickou skupinou Al-Káida zpřetrhala HTS vazby v roce 2016 a nyní se prezentuje jako islamistická, nacionalistická skupina, která je tolerantní vůči jiným vírám a skupinám v syrské společnosti.

„To je politická klasifikace,“ poznamenal šéf HTS k označení „teroristický“. „Nespáchali jsme žádné zločiny, které by to ospravedlňovaly. Za posledních 14 let jsme necílili na civilisty, civilní oblasti nebo cíle. Po všem, co se stalo, by sankce proti Sýrii měly skončit. K oběti a utlačovateli by nemělo být přistupováno stejně,“ řekl Šara.

Uvedl rovněž, že vznikne výbor právních odborníků, který vypracuje ústavu a každý vůdce či prezident se jí bude muset řídit.

„Syrská populace spolu žila po tisíce let. Budeme vést dialog a zajistíme, aby všichni měli zastoupení. Starý režim vždycky hrál na rozvrat různých frakcí, to my nebudeme. Nás ve velkých městech vítaly všechny frakce. Myslím, že revoluce může zahrnovat všechny,“ říká Šara.

Novinář BBC Bowen po rozhovoru podotkl, že Šara na něj působil jako „vysoce inteligentní a politicky sofistikovaný člověk“.

„Jako mnoho politiků někdy nechtěl dát přímou odpověď na přímou otázku. Nemyslím, že se mu ihned podaří uklidnit ty, kteří o budoucnosti Sýrie pochybují. Mluvil jsem ale se zvláštním zmocněncem OSN pro Sýrii (Geirem Pedersenem) a ten podotkl, že bychom jim měli dát možnost se prokázat ve tříměsíčním období prozatímní vlády. Je to jen 12 dní od chvíle, kdy převzali vládu nad zemí,“ popsal novinář.