Nová vláda Sýrie nebude horší než padlý režim, věří Syřanka. ‚V pozadí je Turecko a Izrael,‘ říká expolitik

Od chvíle, kdy se po pádu Bašára Asada stal Ahmad Šara nejmocnějším mužem v Sýrii, mluví o potřebě vybudovat stabilní a mírovou zemi. Velitel syrského islamistického uskupení HTS ujišťuje zahraniční představitele o svých dobrých úmyslech. „Poté, co Izrael poškodil Hizballáh a Hamás, přišla na řasu Sýrie,“ usuzuje v pořadu Pro a proti bývalý opoziční politik Mazen Maialeh. „Signály zatím vypadají pozitivně,“ hodnotí vývoj lékařka Samira Sibaiova. Pro a proti Praha 17:01 18. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Syrského diktátora Bašára Asada smetly dvě války, se kterými neměl mnoho společného | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Paní Sibaiova, jak velkou osobně máte naději, že poměry v Sýrii se teď zlepší?

Samira Sibaiova: Já jsem opatrně optimistická, protože jednak to už horší nebude. Co může být horšího než člověk, co lisoval svoje politické oponenty, drtil jejich mrtvoly v lisech a rozpouštěl je v kyselině – a po kterém zůstaly desítky tisíc mrtvých v hromadných hrobech, co teď odkrývají.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Velitel syrského islamistického uskupení HTS Ahmad Šara neustále ujišťuje zahraniční představitele o svých dobrých úmyslech. Dá se tomu věřit? Jaká bude nová Sýrie?

Nic horšího už asi nebude. Současně signály, které dostáváme, zatím vypadají pozitivně. A nemyslím si, že HTS je dost silná na to, aby dokázala vládnout Sýrii železnou rukou. Bude tam nutnost kompromisů. Poprvé od roku 1970 máme naději na to, abychom mohli svobodně žít.

Jste i vy, pane Maialeho, opatrně optimistický? Anebo byste byl v hodnocení opatrnější?

Mazen Maialeh: Možná kapku opatrnější. Protože to, co se stalo v Sýrii, je odraz vlivů, řekl bych, regionálních států jako Izrael a Turecko. Tudíž předpokládám, že další vývoj v Sýrii bude odrážet spíše zájmy těch vlivných států.

Protože tady byl prvotně zájem odstranit vliv Íránu v Sýrii. Pochopitelně je to zároveň i zájem Syřanů. Ale byl to ten prvotní zájem, který podle mě dal impulz k těm událostem. Potom, co Izrael dokázal docela významně poškodit pozici Hizballáhu a Hamásu, tak přišla řada na Sýrii, na vliv Íránu.

Co se týká vnitřních poměrů v Sýrii, řekl byste, stejně jako Samira Sibaiova, že asi už to nebude horší než to, jaký byl režim Bašára Asada?

Maialeh: Ano. Lze si těžko představit, že by něco mohlo být horšího než ten padlý režim.

Paní Sibaiova, vidíte zásadní problém, který by mohl ohrozit budoucí vývoj země? Nebo je ta situace tak komplexní a složitá, že je nutné neustále to posuzovat v širokém kontextu?

Sibaiova: Bude důležité stabilizovat ekonomickou situaci, ale myslím si, že opravdu teď je situace složitá. Jednak tady máme izraelskou agresi vůči Sýrii, kdy doteď bombarduje Sýrii a obsadil naše pohraničí. O tom se moc nemluví. Také tady máme nedořešený problém s kurdskými silami SDF. Doufáme, že dojde k vyjednávání a že dospějeme k nějakému kompromisu, abychom spolu dokázali žít.

Izraelské kroky v Sýrii mohou zvýšit riziko konfliktu. Rozšíření osad na Golanech je dalším zdrojem napětí Číst článek

A pak je samozřejmě otázka, v jakém celospolečenském kontextu dokáže vzniknout nějaká vláda a za jakých okolností dovedeme zemi k volbám. Protože tady máme HTS, syrskou národní armádu, povstalecké frakce z jihu země. A pak tady máme to celonárodní vzepětí vlastně všech Syřanů. Všichni se podíleli na tom, že dnes je Sýrie svobodná.

Také tu máme samozřejmě mezinárodní vlivy a hráče. Takže ano, bude to složité. Ale zatím to všechno probíhá lépe, než jsme čekali. I ze začátku, když padl režim, tak jsme čekali, že to bude horší. Teď po deseti dnech to vypadá lépe, než jsme čekali.

Pane Maialeho, vy jste rovnou začal tím, že je potřeba vnímat mezinárodní kontext. Jak moc ale bude záležet na samotných Syřanech? Jak moc bude záležet na tom, kdo se ujme moci?

Maialeh: Jak jsem uvedl, myslím, že Syřani sami v tomto nebudou hrát zásadní roli. Protože upřímně řečeno, myslím, že ta dlouhá, krvavá občanská válka drtila syrský lid jako takový. Rozštěpila ho.

A tudíž bych řekl, že není reálná politická síla, která by odrážela zájem Syřanů jako celku. A zároveň mohla v tom dění něco prosadit.

Role Ahmada Šary

Když se zeptám přímo na Ahmada Šaru, svět ho donedávna znal pod bojovým jménem jako Abú Muhammada Džúláního. Byl na seznamu hledaných teroristů. Jak důvěryhodný se vám jeví teď?

Maialeh: Žádná důvěryhodnost podle mě v této situaci není. Ahmad Šara plní nějakou roli, která je předem daná.

Kdo mu tu roli dal?

Maialeh: Jak jsem řekl, aktéři, Turecko na jedné straně a Izrael na druhé straně. To podle mého názoru dokazuje i jeho proslov, jeho vyjádření a jeho chování, které je mnohem disciplinovanější, než bylo dřív za občanské války v Sýrii. Opravdu hodně to napovídá o tom, že je striktně instruován, jak se má chovat, jak má jednat a tak dále.

Paní Sibaiova, jak vy hodnotíte Ahmada Šaru, který je teď vlastně nejmocnějším člověkem v Sýrii? Je to on, kdo mluví se zahraničními novináři, s diplomaty… Jak důvěryhodný se jeví vám?

Sibaiova: Za prvé politikům se nemá důvěřovat, politici se mají kontrolovat. Určitě jak HTS, tak syrská národní armáda a ostatní povstalci za poslední léta odvedli obrovskou práci. Tam jsou vidět léta přípravy. Předtím nebyli schopni režim svrhnout kvůli přímé podpoře především Ruska, Íránu a Hizballáhu.

Syrští Kurdové se obávají turecké invaze. ‚Věříme, že máte moc, abyste zabránil katastrofě,‘ píšou Trumpovi Číst článek

Teď konečně měli zbraně a zároveň mezinárodní situace byla taková, že se jim to podařilo. Je tam vidět obrovská práce. Je to zásluha i všech Syřanů, kteří jim to připravili na zemi, protože jinak by nedokázali stát převzít tak rychle.

Není to o tom, že by jedna skupina svrhla režim. Ale je to o tom, že to společenské podhoubí za těch třináct let povstání jim umožnilo, že se režim rychle zhroutil, když konečně bylo všechno tam, kde mělo být.

Jako osoba uvidíme. Zatím to vypadá, že se jedná o člověka, který je flexibilní a pragmatický a který ví, jak se tato hra hraje. Jde nám hlavně o to, aby mu sláva nestoupla do hlavy. Ale důležité je, že zatím pozitivně odpovídá na kritiku. Kritizovalo se třeba, že si lidi začali vylepovat jeho fotografie, tak se okamžitě řeklo „nechceme další modly“ a okamžitě se to přestalo dělat. Když se lidem něco neřekne, ozvou se a nikdo je nezavře.

Takže dokud tam bude tato možnost, tak Šara může mít svoji ideologii. A pokud bude ovzduší, že budou moct vzniknout i další politické síly, které budou reprezentovat další politické a ideologické názory v Sýrii, tak je to v pořádku. Ve chvíli, kdy by se kdokoliv, nejenom Ahmad Šara, ale kdokoliv z těch politických sil pokusil uchvátit moc pro sebe, tak jsme prohráli všichni.

Poslechněte si celou diskuzi nahoře v audiozáznamu.