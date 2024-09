Žádná duševní nemoc. Znalci u soudu popsali osobnost muže, který nechal znásilňovat manželku

V Avignonu pokračuje soudní řízení v případu, který otřásl Francií. Gisèle Pélicotová se dozvěděla, že ji manžel po deset let nechal pod vlivem drog bez jejího vědomí znásilňovat desítkami jiných mužů. V pondělí se soud, který má pokračovat až do prosince, zaměřil na osobnost obžalovaného manžela. Předvolaní odborníci uvedli, že u něj nepozorují rozsáhlou mentální poruchu, hovoří o takzvaném štěpení. Pélicotová trvala na veřejném řízení. Paříž 16:55 10. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gisèle Pélicotová s advokátem Stéphanem Babonneauem v budouvě soudu v Avignonu | Foto: Manon Cruz | Zdroj: Reuters

Obžalovaný Dominique Pélicot v pondělí před trestním soudem v Avignonu vystoupil na přesně dvě minuty, popsal z místa deník Le Monde. Jeho advokátka Béatrice Zavarroová za tu dobu předsedovi soudního senátu popsala „střevní potíže“ a možný „zánět močových cest“ svého klienta jako omluvu ze šestého dne slyšení, kdy se soud zabýval jeho osobou.

V soudní síni postupně vypovídali dva psychiatři, psycholog a jeden další znalec. „Žádné vyčnívající osobnostní rysy“, „správné vnímání reality“, „žádná mentální patologie“, „žádní předkové s poruchami“ byly některé z charakteristik, které použili.

Odborníci se v Pélicotově případu shodně odvolali na koncept „štěpení“, což je podle nich obranný mechanismus lidského ega. „Umožňuje koexistenci dvou protikladných osobností u jednoho jedince,“ uvedl psychiatr Paul Bensuassan. Jeho kolega Laurent Layet upřesnil, že se nejedná o schizofrenii nebo jiný stav, který by dotyčného přiměl ztratit kontakt s realitou.

Gisèle Pélicotová trvala na veřejném trestním řízení | Foto: Manon Cruz | Zdroj: Reuters

Případ Gisèle Pélicotové

Nyní 71letá Francouzka ve čtvrtek soudu řekla, že policie jí „zachránila život“, když v roce 2020 jejímu muži prohledala osobní majetek. Na jeho harddisku nalezla složku titulovanou „Zneužívání“ a v ní tisíce fotografií a videí, na nichž desítky mužů Pélicotovou znásilňují. Záběry byly podle vyšetřovatelů pořízené mezi lety 2011 a 2020.

Dominique Pélicot v těchto letech psal na fórum s názvem „Bez jejího vědomí“ na nyní již nefunkčním webu coco.gg. Náhodné muže zval, aby měli pohlavní styk s jeho ženou, zatímco ona bude ležet zdrogovaná v ložnici Pélicotových, tedy aby ji znásilnili. Muž si případy natáčel a záběry ukládal.

Gisèle Pélicotová byla podle vyšetřovatelů znásilněná více než 200krát, z toho mnohokrát svým manželem a více než 90 různými muži ve věku mezi 26 a 74 lety. Dotyční pracovali jako údržbáři, poradci, řidiči kamionů, novináři či zdravotníci. Žádný z nich v průběhu let nic nenahlásil.

„Ztratila jsem deset let svého života. Hovořím za každou ženu, která kdy byla zdrogovaná.“ Gisèle Pélicotová

„I anonymní telefonát mě mohl zachránit,“ pronesla Pélicotová u soudu, zatímco její manžel, se kterým se rozvádí, seděl v síni se sklopenou hlavou, popsala agentura AFP.

Pélicotová si na žádný z případů nepamatuje. Výpadky paměti, vypadávání vlasů a ztrátu váhy připisovala jiným zdravotním problémům. Domnívala se například, že trpí Alzheimerovou chorobou. V listopadu 2020, když policie odhalila manželovo jednání, se jí „rozpadl svět“, popsala.

Chtěla veřejný soud

Policisté identifikovali a obvinili ze znásilnění asi 50 mužů. Z toho se 35 přiznalo, že s poškozenou měli pohlavní styk, ale odmítají, že by šlo o znásilnění. Vinu svalují na Pélicota, který je dle jejich tvrzení podvedl. Ten naopak tvrdí, že všechny informoval o tom, že jeho žena je pod vlivem prášků a o ničem neví. Sám se k činům policii i u soudu přiznal.

Pélicotová si přála, aby čtyřměsíční trestní řízení u avignonského soudu bylo veřejné. „Beru život zpátky do vlastních rukou, abych veřejně odsoudila mámení chemikáliemi. Mnoho žen nemá důkazy. Já mám důkazy o tom, čím jsem prošla,“ řekla.

Desítky obviněných mužů se minulý týden řadily před bezpečnostním rámem u vstupu do budovy avignonského soudu a zakrývaly si obličeje kšiltovkami a kapucemi před kamerami novinářů, ukázaly záběry webu France24. Hrozí jim až 20 let vězení.

Ideální pár

Dominique Pélicot jednomu z psychologů řekl, že činy páchal, protože jeho žena odmítala souhlasit s otevřeným vztahem, tedy připustit sexuální poměry s jinými lidmi, píše server Vox. Podle listu The New York Times (NYT) byla jeho motivací k podávání drog rovněž touha oblékat ženu do věcí, které by si jindy nevzala, a touha provádět sexuální praktiky, k nimž by nesvolila.

Jeden z odborníků podle deníku Le Monde u soudu rozsáhle popsal, že Pélicot měl komplikované dětství, a to i co se sexuality týče. V devíti letech se stal obětí sexuálního napadení, ve 14 letech se údajně nedobrovolně zúčastnil sexuálního útoku. „V těchto chvílích může štěpení vznikat,“ popsal psychiatr Layet.

Gisèle Pélicotová muže, o kterém nyní mluví jako o „panu Pélicotovi“, potkala v 19 letech, o dva roky později se vzali. U soudu vypověděla, že manžela považovala za skvělého. „Myslela jsem, že jsme silný pár,“ uvedla podle New York Times. „Měli jsme tři děti a sedm vnoučat, často jsme jezdili společně na dovolenou. I naši přátelé říkali, že jsme ideální pár,“ vzpomínala.

Pélicotové začaly zdravotní příznaky v roce 2013, když se pár přestěhoval do domu v Mazanu na jihu Francie.

Caroline Darianová u soudu v Avignonu | Foto: Manon Cruz | Zdroj: Reuters

„Všechno se mi zhroutilo. Nemám už identitu, nevím, jestli se někdy dokážu dát znovu dohromady,“ vypověděla Gisèle, která si již změnila příjmení, ale u soudu stále používá jméno Pélicotová.

Její tři děti se soudního řízení v Avignonu rovněž účastní. Dcera Caroline Darianová o případu napsala knihu s názvem A přestala jsem ti říkat tati, která vyšla v roce 2022. Ačkoliv zatím nevyvstal důkaz o tom, že by Pélicot dceru znásilnil, vyšetřovatelé našli na harddisku dvě fotografie, na nichž leží spící s rozsvíceným světlem a bez přikrývek.

Pélicot není obviněn ze sexuálního zneužívání své dcery, které odmítá, je však obviněn z „pořizování, nahrávání nebo přenášení“ sexuálních záběrů bez jejího vědomí. Řízení u soudu v Avignonu začalo minulý týden a mělo by pokračovat do 20. prosince.